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「勇敢台灣 」推小英黑色戰袍！籲「讓世界看見勇敢台灣」

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▲▼勇敢台灣,braveTaiwan,BT飛行外套,郭昱晴,萬老師。（圖／資料照）

▲網友敲破碗終於等到小英總統同款黑色外套。（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

飛行外套超夯！競選時期，小英總統身上的黑色飛行外套詢問度爆表，品牌「勇敢台灣brave Taiwan」取得蔡英文競選連任辦公室授權，即將推出同款紀念外套，並邀請先前蔡英文競選連任辦公室發言人廖泰翔、連翊婷，以及「萬老師」郭昱晴擔任服裝模特兒，推薦民眾穿上繡有「brave Taiwan」字樣的小英同款黑色外套，「讓世界看見勇敢台灣」。

▲▼勇敢台灣,braveTaiwan,BT飛行外套,郭昱晴,萬老師。（圖／資料照）

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▲幕後拍攝照釋出後，網友超嗨逼問勇敢台灣小編「快說何時開賣」。

「勇敢台灣brave Taiwan」臉書搶先秀出代言拍攝的幕後工作照。擔任代言人的廖泰翔、連翊婷是2020蔡英文連任辦公室發言人，連翊婷曾任蔡英文選後國際記者會翻譯，因長相酷似藝人張鈞甯，備受鄉民喜愛；郭昱晴則是因演出戲劇《麻辣鮮師》中的「萬老師」角色深植人心，近年經常發布時事見解，廣受年輕朋友支持。

▲▼勇敢台灣,braveTaiwan,BT飛行外套,郭昱晴,萬老師。（圖／資料照）

▲「萬老師」郭昱晴擔任服裝模特兒，帥氣俐落的外型讓粉絲狂讚。（圖／翻攝自郭昱晴臉書）

「BT飛行外套」是100%台灣製造的飛行機能外套，從加工紗、織布、染色、製作、成衣皆由台灣廠商製作。以勝選外套為設計原型，保留左胸前「2020」字樣，意味關鍵一年有你參與其中；手臂上的「台灣要贏」的臂章，改為可替換式；手肘處「Let’s win」刺繡，宣告台灣會一直贏下去。與競選時期外套版本較大的不同是，背後使用「brave Taiwan」字樣，展現台灣人勇敢無懼的精神。

「勇敢台灣brave Taiwan」自介品牌精神說道：2020年因為有台灣人的挺身而出，守護了民主與自由。勇敢不只是過去的歷史，現在與未來台灣囡仔不管面對什麼樣的挑戰，只要保持勇敢無懼精神，繼續團結守護家園，相信全世界會看到勇敢自信的台灣。

小英總統同款黑色外套3月即將登場，馬上引發網友熱烈敲碗：「快說何時開賣」、「意圖使人買爆」、「碗要敲破了！」、「就是在等黑色款」、「MIT完全可以」、「不要限量，我怕買不到」。勇敢台灣小編也表示隨時會更新產品訊息，呼籲粉絲耐心留意粉絲專頁的動態。

手刀關注「勇敢台灣brave Taiwan」最新消息►https://www.facebook.com/bravetaiwan2020/

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