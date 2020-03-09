　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

草地貪夜蛾大軍來襲！　提早入侵北方「專家憂農損嚴重」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 草地貪夜蛾屬於鱗翅目害蟲，在幼蟲期為害作物。（圖／翻攝　百度）

▲ 草地貪夜蛾屬於鱗翅目害蟲，在幼蟲期為害作物。（圖／翻攝　百度）
記者任以芳／綜合報導

日前，大陸農業農村部表示，沙漠蝗蟲有喜馬拉雅山脈阻隔，入侵大陸機率很小，不過得小心草地貪夜蛾（秋行軍蟲）已經入侵，專家一致認為，2020年草地貪夜蛾北遷時間更早、發生區域更廣、危害程度更嚴重。

▲▼ 草地貪夜蛾屬於鱗翅目害蟲，在幼蟲期為害作物。（圖／翻攝　百度）

▲ 草地貪夜蛾屬於鱗翅目害蟲，隨氣溫升高繁殖速度增加，主要為害作物是玉米。（圖／翻攝　百度）

草地貪夜蛾屬於鱗翅目害蟲，在幼蟲期為害作物，一隻雌蛾即可產下超過1000顆卵，25℃條件下約24~30天完成一個世代，一年可以繁衍數代，冬季也不會停止發育，隨氣溫升高繁殖速度增加，主要為害作物是玉米。

▲▼草地貪夜蛾提早一個月入侵大陸北方。（圖／翻攝　穑夫邦）

▲草地貪夜蛾的全球影響範圍最新地圖。（圖／翻攝　CABI）

目前草地貪夜蛾困擾世界各國，根據資料顯示2019年草地貪夜蛾首次入侵中國，發生區域主要在西南和華南。其幼蟲可大量啃食水稻、甘蔗和玉米，2到月4月蔓延雲南周邊省份，5月到達長江流域，共侵入大陸26個省份，發生面積1500多萬畝，實際危害面積246萬畝。

農業農村部關於印發《2020年全國草地貪夜蛾防控預案》的通知，預測2020年草地貪夜蛾呈重發態勢，各地區均有集中危害的可能。3月6日發佈的病蟲情報，初步統計在7省（區）176個縣（市、區）查見草地貪夜蛾幼蟲，累計發生面積76萬畝，目前發生面積近55萬畝。雲南、海南、廣東等省發生普遍，部分地區蟲量較高。

▲▼草地貪夜蛾提早一個月入侵大陸北方。（圖／翻攝　穑夫邦）

▲草地貪夜蛾提早一個月入侵大陸北方。（圖／翻攝　穑夫邦）

《中國科學報》指出，南京農業大學植物保護學院教授胡高表示，「今冬到早春的氣溫比常年偏高，所以草地貪夜蛾在越冬區發生的範圍比我們之前預測的要廣。」草地貪夜蛾常年越冬區在最冷月10℃等溫線以南。這條線常年在北回歸線附近，今年大概北移了2個緯度，四川南部也發現了越冬的蟲害。

大陸農業技術推廣服務中心病蟲害測報處副處長姜玉英也表示，今年3月6日發佈的蟲情，已經相當於去年4月底、5月初的情況，3月份草地貪夜蛾開始「陸續提早往北邊飛」。比去年早一個月。5到6月可能會到達河南、山東一帶黃河區域，7月份有可能進入東北春玉米區。預估，今年大陸全省的發生蟲害面積肯定會比去年大。

ET快訊
口罩產能下周「每天超過1千萬片」　實名制2.0明公布詳細內容
太妍過31歲生日　父親當天心肌梗塞過世
口罩實名制2.0「確定可網路訂購」　陳時中證實：不一定只有超
LIVE／「口罩實名制2.0」網購超商取貨　指揮中心說明詳細
ET民調／疫情肆虐　前三名最慘行業！27.2%民眾收入減少
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

疫情衝擊「藥廠拉警報！」　印度70％原料藥依賴大陸進口　

14個月男嬰慘遭磚塊砸中！頭頂凹陷鮮血直流...醫宣告「腦死」

草地貪夜蛾大軍來襲！　提早入侵北方「專家憂農損嚴重」

滯留武漢男當「醫院清潔工」換吃住！　他負責重症區「1天2250」：緊張死

保時捷男把女同學「藏後車廂」闖關　被逮超尷尬：邀回家坐坐

居家隔離太久！陸民政局離婚預約天天爆滿　一天最高辦理14對

李文亮同事又一人染病去世！同間醫院4醫殉職「3人都是眼科」

違反法國禁蒙面法　戴口罩防疫被罰5100元...真相出爐了

上海深夜驚傳爆炸...市民嚇：巨響持續3mins！事故查清了「無人員傷亡」

孫楊遭禁賽8年　洋教練閃離、陸官媒拒挺：無視規則自行承擔結果

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

到車行補胎驚見74歲嬤「秀一波」 動作乾淨俐落！她笑：我全都會

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

三採陰性！19公主號旅客解隔離 陳時中幫慶生...台語暖喊：辛苦了

好想見你！「比賽開始」合體回憶殺　李國毅、柯佳嬿、盧學叡其實都很會唱

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

疫情衝擊「藥廠拉警報！」　印度70％原料藥依賴大陸進口　

14個月男嬰慘遭磚塊砸中！頭頂凹陷鮮血直流...醫宣告「腦死」

草地貪夜蛾大軍來襲！　提早入侵北方「專家憂農損嚴重」

滯留武漢男當「醫院清潔工」換吃住！　他負責重症區「1天2250」：緊張死

保時捷男把女同學「藏後車廂」闖關　被逮超尷尬：邀回家坐坐

居家隔離太久！陸民政局離婚預約天天爆滿　一天最高辦理14對

李文亮同事又一人染病去世！同間醫院4醫殉職「3人都是眼科」

違反法國禁蒙面法　戴口罩防疫被罰5100元...真相出爐了

上海深夜驚傳爆炸...市民嚇：巨響持續3mins！事故查清了「無人員傷亡」

孫楊遭禁賽8年　洋教練閃離、陸官媒拒挺：無視規則自行承擔結果

熱門餐點天天85折！FRIDAYS 55週年再加碼沙朗牛排買一送一

20年前超流行！他問裝潢「沒做和室」會後悔？　網嫌爆：又醜又廢

高通台灣創新中心揭幕　加持在地新創團隊

上百斤食物到1公克都有！動物園「客製化」餐車　減少11280個塑膠袋　

realme Buds Air亮相　售價1,799元、三色可選

歐洲新冠肺炎大流行！世界衛生大會還要去？　陳時中：他們自身難保

薛瑞福「2049計畫」受我贊助　專家看台美：勿過度押寶特定對象

疫情衝擊「藥廠拉警報！」　印度70％原料藥依賴大陸進口　

藍委凍結8成防疫預算…挨酸「社區做口罩能防疫？」　網聲援：專門扯後腿

草屯「機車連撞3車」重摔　騎士頸椎斷裂喪命！後座男受傷

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

大陸熱門新聞

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「義大利逃往北京」…

澳門「神防疫」確診僅10例　網曝2關鍵

《環球時報》：台北法案是台獨分子迷幻劑

金銀潭曝慘況：患者插管1個沒1個

患者插管病逝！麻醉醫師崩潰哭　同事隔玻璃舉起一張紙

女富豪家族確診+1！5人染疫1犬弱陽性

港大教授警告：疫情夏天減緩　冬天會再出現

剛從日英回來 41歲港男確診

上海研發人源細胞疫苗　科學家親試第一針

「媽媽在我腳邊還活著！」　12歲男孩獲救..第一句話讓人淚崩

飯店裝攝影機　1年偷拍1700則影片

快訊／再創新低！大陸一天「只新增40例確診」

更多熱門

相關新聞

新北高接梨穗農損可申請現金救助

新北高接梨穗農損可申請現金救助

新北市政府農業局爭取農委會公告淡水、三芝、五股區等3區，辦理高接梨穗2020年1月29日寒流農業天然災害現金救助地區，救助額度為每公頃6萬元。請符合資格農友自即日起至3月2日前到所在地公所申請。

「糧食殺手」秋行軍蟲橫掃農作物

「糧食殺手」秋行軍蟲橫掃農作物

颱風農損被詐42萬　公所技士判無罪

颱風農損被詐42萬　公所技士判無罪

佳里、西港胡蘿蔔災情未達農損標準

佳里、西港胡蘿蔔災情未達農損標準

大陸旅交會河北登場　台東館詢問度破表

大陸旅交會河北登場　台東館詢問度破表

關鍵字：

草地貪夜蛾北方農損

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

鍾明軒對槓開戰陸女網紅！

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

周杰倫海邊牽手拍全家福！

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

籲澳音樂家戴口罩被拒　前團員要求道歉：他害了147個家庭

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

中國女對空姐咳嗽　下秒遭鎖喉壓制

劉真手術風險8%！鄭弘儀：算歹運嗎？心臟醫剖析

入住新厝...她見女兒房間牆壁正中央卡「詭異木門」

罹癌女議員身分曝光　臉書首發聲：積極就醫中

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

那邊癢猛抓！20歲女大生「短褲紅疹」飄臭魚味

更多

最夯影音

更多
WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲
一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面