草地貪夜蛾大軍來襲！　提早入侵北方「專家憂農損嚴重」

▲ 草地貪夜蛾屬於鱗翅目害蟲，在幼蟲期為害作物。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

日前，大陸農業農村部表示，沙漠蝗蟲有喜馬拉雅山脈阻隔，入侵大陸機率很小，不過得小心草地貪夜蛾（秋行軍蟲）已經入侵，專家一致認為，2020年草地貪夜蛾北遷時間更早、發生區域更廣、危害程度更嚴重。

▲ 草地貪夜蛾屬於鱗翅目害蟲，隨氣溫升高繁殖速度增加，主要為害作物是玉米。（圖／翻攝 百度）

草地貪夜蛾屬於鱗翅目害蟲，在幼蟲期為害作物，一隻雌蛾即可產下超過1000顆卵，25℃條件下約24~30天完成一個世代，一年可以繁衍數代，冬季也不會停止發育，隨氣溫升高繁殖速度增加，主要為害作物是玉米。

▲草地貪夜蛾的全球影響範圍最新地圖。（圖／翻攝 CABI）

目前草地貪夜蛾困擾世界各國，根據資料顯示2019年草地貪夜蛾首次入侵中國，發生區域主要在西南和華南。其幼蟲可大量啃食水稻、甘蔗和玉米，2到月4月蔓延雲南周邊省份，5月到達長江流域，共侵入大陸26個省份，發生面積1500多萬畝，實際危害面積246萬畝。

農業農村部關於印發《2020年全國草地貪夜蛾防控預案》的通知，預測2020年草地貪夜蛾呈重發態勢，各地區均有集中危害的可能。3月6日發佈的病蟲情報，初步統計在7省（區）176個縣（市、區）查見草地貪夜蛾幼蟲，累計發生面積76萬畝，目前發生面積近55萬畝。雲南、海南、廣東等省發生普遍，部分地區蟲量較高。

▲草地貪夜蛾提早一個月入侵大陸北方。（圖／翻攝 穑夫邦）

《中國科學報》指出，南京農業大學植物保護學院教授胡高表示，「今冬到早春的氣溫比常年偏高，所以草地貪夜蛾在越冬區發生的範圍比我們之前預測的要廣。」草地貪夜蛾常年越冬區在最冷月10℃等溫線以南。這條線常年在北回歸線附近，今年大概北移了2個緯度，四川南部也發現了越冬的蟲害。

大陸農業技術推廣服務中心病蟲害測報處副處長姜玉英也表示，今年3月6日發佈的蟲情，已經相當於去年4月底、5月初的情況，3月份草地貪夜蛾開始「陸續提早往北邊飛」。比去年早一個月。5到6月可能會到達河南、山東一帶黃河區域，7月份有可能進入東北春玉米區。預估，今年大陸全省的發生蟲害面積肯定會比去年大。