蘇迪樂颱風農損被農民詐近42萬涉貪　竹塘公所技士判無罪

▲劉男承租紅線內7筆濁水溪公有河川地。（圖／ETtoday資料照，翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

劉姓農民長期向水利署第四河川局租用濁水溪河川公地種植農作物，2015年8月8日蘇迪樂颱風來襲，當時並未種植農作物未有任何損失，卻以所種植的香瓜因蘇迪勒颱風受災為由，向竹塘鄉公所申請災損補助，莊員勘查發現現場已遭風災肆虐凌亂不堪，誤認為有受災，劉姓農民因而詐得救助金41萬9769元。

後來莊員被彰化地檢依圖利及不實登載公文書罪嫌起訴，彰化地院一審判刑5年2月，褫奪公權1年。2019年11月28日台中高分院二審莊員獲判無罪，劉男則因是詐欺取財累犯，處有期徒刑3月，得易科罰金，全案定讞。

劉男向經濟部第四河川局承租濁水溪自強大橋旁永基段、長安段的7筆約3.8公頃，2015年7月28日跟第四河川局人員會勘時，仍尚未整地、一片荒蕪，同年8月8日中颱蘇迪勒來襲，彰化縣農損達補助標準，竟於同年8月23日，以其種植香瓜也受災為由，向竹塘鄉公所申請災損補助。

▲劉男承租濁水溪公有河川地。（圖／ETtoday資料照，翻攝）

竹塘鄉公所農業課指派曾任農務主辦人員後調離的莊男支援勘災，勘後填載受災率分別是永基段25%、其餘50%，幫劉男申請、領得41萬多元補助。

台中高分院審理認為，莊員與劉姓農民雖認識但並不熟，且未曾從劉姓農民身上收受任何好處，沒有圖利的動機與必要性，況且莊員的確實際前往各該申報災損土地勘查，逐筆判斷土地概略損失比率，因疏失誤認的確受災，且是因劉姓農民詐欺而陷於錯誤，無法證明圖利改判無罪。

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