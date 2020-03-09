點胡椒蝦「像從沙堆挖的」上一盤泥！照片曝光…網一看噴笑：真的是吃土

▲這……這是胡椒蝦嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

胡椒蝦源於台南，是道一吃就讓人停不下手的美食，全盛時期在台灣大約有100多家活蝦餐廳專賣胡椒蝦，香辣口感特別吸引重口味饕客。一名女網友日前到餐廳點了胡椒蝦，菜送上來後卻讓她笑哭，因為看起來比較像是泥沙蝦，「點了胡椒蝦，結果是蝦子掉進沙堆裡。」照片讓其他人也笑翻。

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，只見原PO點了一盤胡椒蝦，照理來說，看上去應該要是鮮紅可口的蝦子最顯眼，但眼前的盤子卻裝滿土黃色的粉，就像是一堆路邊的沙土，裡面還穿插著沾滿土的葉子、和一根一根像是樹枝的東西。

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不知道是不是店家不小心手滑，把大半罐胡椒灑倒，讓胡椒蝦看起來比較像是有人去挖了一盤泥沙，還在沙堆裡挖到蝦子、蔥段，難怪讓女網友文中笑哭，「點了胡椒蝦，結果是蝦子掉進沙堆裡。」

看到照片後，其他人也紛紛笑噴，「胡椒是他們家主菜，蝦子提味！懂了」、「用料很足」、「老闆手抖了好幾下」、「蝦鬚看起來超像樹枝」、「天呀！我看成工地裡的一堆沙土廢材垃圾」、「這不是月底吃土時才會出現的嗎」、「點了盤胡椒，居然有送蝦」、「被土石流……催殘的蝦子們。」

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