女客買1個便當「狂舀7杯湯」！遭制止後「誇張行徑」他搖頭：旁邊還有小孩

▲便當店示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者張嘉晏／綜合報導

雖然大家對於便當店的「自助吧」各有見解，但是口出惡言恐怕會成為孩子的不良示範。有網友指出，自己在便當店時看到一名女客猛裝店家的湯，老闆見狀後也以「妳只買一個便當」為由制止。無奈此舉卻引來女子怒罵，還出言詛咒店家「快倒閉」，令原PO直搖頭。

「只能說運氣不好，買個便當遇到神經病。」一名男網友在臉書「爆怨公社」分享買便當經驗，他表示今（7日）在便當店點餐時，老闆突然朝向另一邊喊話「小姐，妳買一個便當而已，不能裝這麼多湯！」

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原PO隨後一看，發現湯鍋前的女子對於老闆的勸告始終無動於衷，仍繼續舀湯。老闆下秒又出聲再提醒一次，女子才終於收手。原PO也發現，女子拿了一個大塑膠袋裝湯，目測大概已裝了7、8杯的份。

怎料，女子離開前，竟然朝著老闆大罵，還怒嗆「最好倒閉」之類的言詞。原PO留言補充，女子身旁還跟著兩名大約才幼稚園的孩子，讓他很傻眼。

▲原PO原文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們紛紛表示「我還碰過在小麵攤外帶一碗麵，然後帶1600cc保特瓶去裝飲料的」、「 我有看過內用的把整鍋的蛤仔全嗑光」、「看過很多人拿自己吃的碗在湯桶上裝湯，結果裝湯太滿順著吃過的碗再流入湯桶內，整鍋都是洗碗湯」。

另一群網友則是提出不同觀點，認為老闆既然讓客人自助盛湯了，就不應該怕人裝，或者事先就要貼公告明訂規則。但原PO認為，裝湯不是重點，而是女子離開時還對老闆破口大罵，實在是蠻誇張的。

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