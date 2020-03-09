28歲男猝死！醫「1.5萬次胸外按壓+84瓶腎上腺素」搶救...醒後失憶一個月

▲廣東男心源性猝死被救活失憶1個月。（圖／南方都市報，下同）

記者康心禹／綜合報導

廣東有一名28歲男子在醫院照護生病的父親時，突然心源性猝死，暨大附一院一群醫生以1.5萬次胸外按壓急救，用掉84瓶腎上腺素，並用生命維持設備ECMO將他救活，醒來後他喪失一個月的記憶且胸骨被壓斷。參與救援的醫生在沒有防護措施的情況下救人，「他要是真的是新冠患者，也得先讓他活。」

據《南方都市報》報導，事情發生在2月24日下午，作為陪護人員的李先生本坐在暨大附一院脊柱骨科的病床旁，照顧住院的父親，再醒過來時，人已經躺在了醫院重症監護室內。

在事發當時，前後一共有來自脊柱骨科、ICU、麻醉科和心外科的5名醫生、護士參與了對李先生心肺復甦的按壓操作，他們一共堅持了兩個半小時、實施按壓急救超過1.5萬次。

由於來不及挪動李先生，現場醫護團隊在普通病床上就完成了對他的氣管插管、深靜脈穿刺和橈動脈穿刺。事後醫護人員計算了一下，在急救過程中，用掉84瓶腎上腺素。

李先生當時反映出來的一切症狀，都顯示著要使用ECMO才有可能挽救生命，他的叔叔當下立馬簽字請醫護繼續搶救。

其中一位陳醫生表示，當下依然是新冠流行期間，李先生的感染狀況並不明確，「他要是新冠患者，我們也得先讓他活過來。」經過搶救之後李先生甦醒，但他喪失了一個月的記憶且胸骨被壓斷。

網友得知後紛紛驚呼，「我的天！一萬多次！簡直就是強行在鬼門關拽回來啊」、「給醫生無數個讚」、「天哪這完全是起死回生」、「醒了以後千萬不要以胸骨骨折找醫生的麻煩呀」、「命大阿！碰到了好醫生」、「醫生太了不起了」。