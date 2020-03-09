日媒讚「天才IT大臣」　唐鳳還原真相：主要歸功於他們

▲唐鳳 。（圖／記者張一中攝）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院政務委員唐鳳利用「大數據分析」協助新冠肺炎防疫工作，被日本媒體形容「台灣的天才IT大臣」，受到世界各國矚目，引起網友轉貼相關報導討輪。對此，唐鳳在網路上留言還原事情真相，也把這份讚美歸功於衛福部，包含資訊處處長、健保署全體同仁，也包含疾管署的「疾管家」團隊。

唐鳳在外獨會意見交流網站中回應網友，「感謝大家關心」，不過還是想要強調的是：「我自己的工作，只是去把民間社群的貢獻來進行匯集。匯集的列表（https://mask.pdis.nat.gov.tw/）初版確實是我寫的，也很感謝社群朋友們在設計上的輔助。」

唐鳳指出，產生這樣子的資料，並且願意使用開放資料的方式來釋出，主要歸功於衛福部，包含資訊處處長、健保署全體同仁，也包含疾管署的「疾管家」團隊，讓我們在剛開始就有一些具有公信力的運用出來，產生一個資料流的生態系。

唐鳳表示，這樣的做法是一個社會創新，最初是民間社群友人Howard（吳展瑋）在超商的階段就做出這樣的運用，健保署再補上藥事機構的資料。

一開始，唐鳳擔心Howard的帳單會不會出問題，感謝Google的贊助，包括本來超商的階段的60萬，以及後續的地圖使用費用，都是由Google吸收。另外，她也感謝辛苦的藥師朋友們，願意去把他們每一天的工作狀況，實際公開給國人知道，覺得這個是非常令人感佩的。

▲唐鳳回應網友留言。（圖／翻攝外獨會）



為解決口罩之亂，政府祭出了健保卡口罩實名制，民眾買口罩須持健保卡到健保特約藥局購買，成人口罩7天內限購3片，兒童口罩7天內5片。唐鳳也跟民間的工程師合作，推出即時口罩存量查詢地圖的服務，讓民眾購買口罩時可以相對便利。

此外，行政院近期更加緊速度討論，研擬如何讓民眾更能購買到口罩，且不需到藥局排隊，推出「口罩實名制2.0」，行政院長蘇貞昌9日將討論細節，待拍板後對外宣布，最快可望於12日上路。