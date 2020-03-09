　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

日媒讚「天才IT大臣」　唐鳳還原真相：主要歸功於他們

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼唐鳳出席行政院會後記者會 。（圖／記者張一中攝）

▲唐鳳 。（圖／記者張一中攝）

記者蔡文鈴／台北報導

行政院政務委員唐鳳利用「大數據分析」協助新冠肺炎防疫工作，被日本媒體形容「台灣的天才IT大臣」，受到世界各國矚目，引起網友轉貼相關報導討輪。對此，唐鳳在網路上留言還原事情真相，也把這份讚美歸功於衛福部，包含資訊處處長、健保署全體同仁，也包含疾管署的「疾管家」團隊。

唐鳳在外獨會意見交流網站中回應網友，「感謝大家關心」，不過還是想要強調的是：「我自己的工作，只是去把民間社群的貢獻來進行匯集。匯集的列表（https://mask.pdis.nat.gov.tw/）初版確實是我寫的，也很感謝社群朋友們在設計上的輔助。」

唐鳳指出，產生這樣子的資料，並且願意使用開放資料的方式來釋出，主要歸功於衛福部，包含資訊處處長、健保署全體同仁，也包含疾管署的「疾管家」團隊，讓我們在剛開始就有一些具有公信力的運用出來，產生一個資料流的生態系。

唐鳳表示，這樣的做法是一個社會創新，最初是民間社群友人Howard（吳展瑋）在超商的階段就做出這樣的運用，健保署再補上藥事機構的資料。

一開始，唐鳳擔心Howard的帳單會不會出問題，感謝Google的贊助，包括本來超商的階段的60萬，以及後續的地圖使用費用，都是由Google吸收。另外，她也感謝辛苦的藥師朋友們，願意去把他們每一天的工作狀況，實際公開給國人知道，覺得這個是非常令人感佩的。

▲▼唐鳳回應網友留言。（圖／翻攝外獨網）

▲唐鳳回應網友留言。（圖／翻攝外獨會）

為解決口罩之亂，政府祭出了健保卡口罩實名制，民眾買口罩須持健保卡到健保特約藥局購買，成人口罩7天內限購3片，兒童口罩7天內5片。唐鳳也跟民間的工程師合作，推出即時口罩存量查詢地圖的服務，讓民眾購買口罩時可以相對便利。

此外，行政院近期更加緊速度討論，研擬如何讓民眾更能購買到口罩，且不需到藥局排隊，推出「口罩實名制2.0」，行政院長蘇貞昌9日將討論細節，待拍板後對外宣布，最快可望於12日上路。

 
ET快訊
499之亂合約快到期！中華電祭出新方案搶客
撐不住了！六福客棧5月底熄燈　住宿買一送一
日媒讚「天才IT大臣」　唐鳳還原真相：主要歸功於他們
梁云菲曝「泡湯濕身照」放閃金剛！比基尼正對鏡頭辣露球型上圍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

原料藥短缺陷漲價危機　陳亭妃：口罩能處理藥價一定沒問題！

快訊／副市長陳雄文「兼任選委會主委」！罷韓4君子檢舉：違反利益衝突迴避法

新北女議員驚傳罹癌付不出百萬醫藥費　臉書回應：我一定奮戰到底！

義大利規劃包機撤僑？　吳釗燮：如果有需求一定幫忙！

韓國瑜選前孵雞雞！「庶民、香蕉、寶貝」長大啦～真實近況曝光

罷韓團體送交連署書！　挺韓人士現場舉牌「該下台的是蔡英文」：韓市長加油

影／原料藥短缺漲幅30%　陳時中提解方：疫情延長會形成問題

空拍畫面曝！精選40萬份連署書　分400↑箱4貨車…箱上貼「罷」展罷韓決心

日媒讚「天才IT大臣」　唐鳳還原真相：主要歸功於他們

LIVE／罷韓二階段送件流程曝光！「精選40萬份連署書」遊行送往高市選委會

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

三採陰性！19公主號旅客解隔離 陳時中幫慶生...台語暖喊：辛苦了

到車行補胎驚見74歲嬤「秀一波」 動作乾淨俐落！她笑：我全都會

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

好想見你！「比賽開始」合體回憶殺　李國毅、柯佳嬿、盧學叡其實都很會唱

心疼醫護人員...他捐整車營養品 護理師感動泛淚：服務被肯定！

原料藥短缺陷漲價危機　陳亭妃：口罩能處理藥價一定沒問題！

快訊／副市長陳雄文「兼任選委會主委」！罷韓4君子檢舉：違反利益衝突迴避法

新北女議員驚傳罹癌付不出百萬醫藥費　臉書回應：我一定奮戰到底！

義大利規劃包機撤僑？　吳釗燮：如果有需求一定幫忙！

韓國瑜選前孵雞雞！「庶民、香蕉、寶貝」長大啦～真實近況曝光

罷韓團體送交連署書！　挺韓人士現場舉牌「該下台的是蔡英文」：韓市長加油

影／原料藥短缺漲幅30%　陳時中提解方：疫情延長會形成問題

空拍畫面曝！精選40萬份連署書　分400↑箱4貨車…箱上貼「罷」展罷韓決心

日媒讚「天才IT大臣」　唐鳳還原真相：主要歸功於他們

LIVE／罷韓二階段送件流程曝光！「精選40萬份連署書」遊行送往高市選委會

原料藥短缺陷漲價危機　陳亭妃：口罩能處理藥價一定沒問題！

大陸稱「15分新冠肺炎快篩」台灣學來的　中研院駁：都是自己開發

商用車零組件廠「光隆精密-KY」每股35元掛牌上市　漲幅達31%

女星老公義大利返台「居家檢疫中」！　開箱「健康關懷包」感動：真的很好

12天前才公開認結婚…王思平被爆已懷孕！　「寬鬆衣遮肚」友人洩口風

愛種田的王清和＆沒種過田的吳丹華　夫妻兩人共譜蓮霧夢

離譜男客運上噴司機口水嚇壞旅客！過站強要下車被拒　網怒：有病毒可麻煩了

「有人在乎真好」生日前一天收到生日蛋糕　內埔警好窩心

BAPE聯手Levi's把牛仔外套一分為二　4種拼法隨意玩

旅遊業者逾17萬人！觀光培訓計畫「砸5億太少」　立委：能量不足

子瑜台灣老家「內部裝潢曝光」！　看她熱舞...家人反應令粉笑翻

政治熱門新聞

無薪假改名「減班休息」　勞動部拍板定調

陳超明道歉　反嗆網友看顏色批評

罷韓團體9點直播　送件40萬連署書

陳超明被罵爆　但真是推口罩套製作

孫大千酸罷韓　成為一件世紀大笑話

日媒讚「天才IT大臣」　唐鳳：主要歸功於他們

國家隊「超前部署」　陳其邁是最大關鍵

關指部爆「營內吸毒」　六軍團火速汰除

罷韓40萬份連署書送抵選委會

回應日媒盛讚　唐鳳：應歸功他們

原料藥恐漲30％　政府緊急因應曝光

嗆陳時中裝睡…黃智賢：實名制我建議的

精選40萬份連署書　「400↑箱」箱上貼「罷」展決心

韓國瑜看到會怕！罷韓連署書40萬份照曝光

更多熱門

相關新聞

挑口罩顏色被拒！他竟暴怒砸藥局

挑口罩顏色被拒！他竟暴怒砸藥局

實名制買口罩制度實施以來，負責分發的健保藥局工作量大增。一位藥局工作人員8日就po文，稱店內一名顧客，一直要翻口罩挑顏色，面對老闆娘藥師說「尺寸固定不要這樣挑」，他竟暴怒砸店，把架上的商品弄的滿地都是。這讓該工作人員相當心寒，「努力發口罩，當個國家防疫小齒輪，結果被怎樣對待的。」

回應日媒盛讚　唐鳳：應歸功他們

回應日媒盛讚　唐鳳：應歸功他們

陳超明道歉　反嗆網友看顏色批評

陳超明道歉　反嗆網友看顏色批評

防囤口罩　日商機靈措施萬人讚爆

防囤口罩　日商機靈措施萬人讚爆

許常德：「廢物」浪費陳時中時間

許常德：「廢物」浪費陳時中時間

關鍵字：

唐鳳口罩IT政委

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

中國女對空姐咳嗽　下秒遭鎖喉壓制

籲澳音樂家戴口罩被拒　前團員要求道歉：他害了147個家庭

劉真手術風險8%！鄭弘儀：算歹運嗎？心臟醫剖析

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

那邊癢猛抓！20歲女大生「短褲紅疹」飄臭魚味

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

入住新厝...她見女兒房間牆壁正中央卡「詭異木門」

義大利暴增1492例133死！疫情第二嚴重

謝金燕辣挺「魔鬼級巨胸」：為了紅很久

澳音樂家狂咳？台女高音直播還原現場

更多

最夯影音

更多
WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲
一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面