美國硬核大戰北極硬殼　2核潛艦「破冰」上浮展現軍事肌肉

▲潛艦破冰上浮。（圖／翻攝自Flickr／U.S. Navy MC1 Michael B. Zingaro，下同）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國海軍日前進行了2020年冰雪演習（ICEX-2020），演習每2年會有一次，且每次為期3週，讓海軍能夠評估在北極的戰備狀態，同時也提高作戰能力。美國海軍的康乃狄格號潛艦（USS Connecticut BB-18）和托萊多號潛艦（USS Toledo SSN-769）也前進北極並破冰上浮，展現「硬殼與硬核」之戰。

據美國太平洋艦隊司令指出，美國海軍於4日進行了2020年冰雪演習，一艘是來自華盛頓州布雷默頓（Bremerton）的海狼級（Seawolf class）核攻擊潛艦康乃狄克號（USS Connecticut ,SSN-22），另一艘是從康乃狄克州格羅頓（Groton）趕來的洛杉磯級（Los Angeles-class）核攻擊潛艦托萊多號（USS Toledo,SSN-769）。

為了幫助戰鬥及戰術的準備，因此2020年冰雪演習才會在極具挑戰性的北極進行。事實上，美國海軍每年都有若干艘核潛艇經北極航線在大西洋和太平洋之間穿行，通常是由洛杉磯級、海狼級和維吉尼亞級擔綱，至少完成了約100次的北極演習。