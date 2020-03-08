陸國產ARJ21客機復工復飛　浦東第二生產線完成

▲陸首架自製客機ARJ21復工復飛。（圖／取自新華社）

記者陳政錄／綜合報導

新冠病毒引發的肺炎疫情重創全球航空業，但大陸推進商用客機國產化的腳步並未停歇。據《新華社》報導，大陸首次自主研發的區域航線客機ARJ21，已於近日在上海正式復工復產，全新的第二條浦東生產線也完成生產到試飛的全環節測試，預計今年年產量達到30架。

3月6日，ARJ21商用客機的132架機在上海浦東機場執行1架次、3小時50分鐘的生產試飛任務。報導稱，這彰顯浦東生產線從部裝到總裝，再到生產試飛的各環節都已經完全打通。

▲疫情影響全球航空業。（示意圖／路透）

中國商飛上飛公司ARJ21事業部200工位負責人顧鑫表示，他們在產線上，提高了自動化系統的應用，減少人工投入，也縮短了作業時長。

目前，上海浦東的ARJ21飛機第二生產線廠房，部裝、總裝、噴漆等生產環節已經全面復工復產，正進行生產試飛、交付試飛等工作。

中國商用飛機有限責任公司市場與銷售部副部長楊洋曾指出，中國航空市場在近10年內，基本上一直在保持兩位數的增長，商飛預計未來20年，中國航空市場的規模將達9000架。

關於大陸國產客機，楊洋在去年底出席活動時說，國產支線客機ARJ21運營數量在2019年底達到40架左右；現在在浦東已經擁有了第二條ARJ21客機的生產線，產能正在爬坡。預計2020年產量將達到30架。

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