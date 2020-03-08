國泰航空確定明起陸續暫飛「日本航線」！台日航班13日起受到影響

▲國泰航空9日起暫停日本所有航線。（圖／達志影像／美聯社）



記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球發燒，連帶衝擊國內、外各大航空，昨（7）日深夜國泰航空發布最新公告指出，鑑於日本頒布關於香港旅遊限制，明（9）日起將陸續暫停香港往返日本所有航線3周，13日起也將連帶影響香港經台灣飛往日本之所有客運航班。

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▲國泰航空暫停日本航線連帶影響台日航線。（圖／路透）



根據國泰航空公告指出，明起至3月28日，香港往返福岡、名古屋、札幌及東京羽田之所有客運航班將暫停服務，13日至28日香港往返東京成田和大阪關西暫停，含香港經台北往返東京成田和大阪關西之所有客運航班亦會暫停。

事實上，國泰航空早在昨日傳出13日起將暫停台港所有航班，對此，官方回應表示，確實因受到疫情影響，台港航班每日僅剩下2班，未來是否會停航很難說，仍須依照市場狀況而定。而經民航局調查，目前3月13日尚有香港—桃園—大阪航班，3月14日起調整為香港—桃園每周4班（周二、四、六、日），延遠至日本取消，原訂位旅客協助退票或簽轉，民航局已請國泰航空妥處旅客權益相關事宜，盡力給予協助。

目前國泰航空於3月28日前暫停航班服務地點包括高雄、台中，以及所有中國內地城市（北京、上海浦東、成都及廈門除外），紐約、華盛頓、羅馬、米蘭、特拉維夫、倫敦（格域）、巴塞隆納、加爾各答、首爾、濟州、釜山、克拉克、達沃、新潟、沖繩、福岡、名古屋、札幌、東京、大阪、馬爾代夫（馬爾地夫）以及阿德萊德，國泰航空表示，未來2個月內預計會大幅減少國泰航空及國泰港龍航空網絡的其他航班，佔可運載量約百分之40。