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印尼4男持偽造簽證欲偷渡　「尋親」卻同住飯店露餡了

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▲印尼男子持偽造簽證欲偷渡來台。（圖／移民署提供）

▲印尼男子持偽造簽證欲偷渡來台。（圖／移民署提供）

記者楊熾興／桃園報導

4名印尼籍男子8日凌晨搭乘班機欲入境我國時，遭移民署國境大隊查獲以偽造的紐西蘭電子簽證查驗入境，雖然4名偷渡客想趁凌晨移民官精神不佳時，假藉來台尋親意圖矇混入境，不料卻栽了跟斗。

▲印尼男子持偽造簽證欲偷渡來台。（圖／移民署提供）

▲來台尋親卻因同住一家飯店且無回程機票露餡。（圖／移民署提供）

國境大隊調查，4名印尼籍嫌犯藉口來臺找親友，卻說不出親友聯絡電話，來臺都訂同一家飯店，卻根本就沒有訂妥回程的機票，行跡十分可疑。案經留置調查後均坦承每人係由印尼友人以900萬印尼盾（約台幣2萬元）代價代辦假的紐西蘭電子簽證，再持用來臺入境使用。

移民署指出，印度、越南、印尼、緬甸、柬埔寨及寮國等6國人民申請【來臺先行上網查核證明】，若持澳洲、紐西蘭電子簽證申請核准證明者，該電子簽證須為有效期限內。本案4嫌經移民署駐紐西蘭移民秘書協助聯繫紐西蘭移民局，確認該4名印尼人蛇並無申請紐西蘭電子簽證紀錄，因此，更加確認這些電子簽證都是經過偽造。

移民署表示，新型冠狀病毒Covid-19疫情肆虐，國境大隊擔任國境第一線防疫成員，對於國境安全毫不懈怠，呼籲偷渡客切莫心存僥倖，該4名旅客預計晚間遣返回起程地新加坡。

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