新冠肺炎維持45例！15名康復出院、澳籍音樂家147人接觸者居家隔離

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(8)日表示，針對曾來台之澳洲確診個案，目前已掌握接觸者共420人（147人需居家隔離），已採檢10人，其中4人陰性、6人檢驗中。另持續追蹤案34及案39兩起群聚接觸者健康及採檢情形，案34群聚接觸者共441人，已採檢391人，其中7人陽性（案35至38及案41、42、45）、383人陰性、其餘檢驗中；案39群聚接觸者共69人，共採檢7人，其中1人陽性（案43）、其餘均為陰性。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者黃國霖攝）

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指揮中心統計，國內昨（7）日新增300例COVID-19(武漢肺炎)相關通報，截至目前累計13,855例（含13,477例排除），其中45例確診，分別為25例本土病例及20例境外移入。確診個案中，1名死亡、15名解除隔離、其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

▲截至3月8日中午為止，全台確診數達45人，出院人數為15人。（圖／翻攝疾管署網站）

指揮中心表示，依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診80,695例，較前日新增44例，其中5,264例重症，3,097例死亡。國際間（含台灣）累計24,579例確診病例，分布94個國家/地區；病例數以韓國6,767例、義大利5,883例、伊朗5,823例、德國795例及法國716例為多；病例中489例死亡，以義大利233例、伊朗145例、韓國44例、美國17例及法國10例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

▲今日國內無新增確診病例，已有15名案例康復出院。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）