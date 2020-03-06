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基隆望海巷漁港友善廊道開工　林右昌：打造漁村創生典範基地

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▲ 基隆望海巷漁港友善廊道開工 林右昌：打造漁村創生典範基地。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆望海巷漁港友善廊道開工，林右昌：打造漁村創生典範基地。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

串聯東北海岸廊重要樞紐，望海巷漁港友善人行暨景觀工程6日開工，預計2020年10月底竣工；市長林右昌感謝各界支持，並強調未來打造無動力海上遊憩基地，希望透過漁村文化再現、經濟提升，建構「漁業升級．漁村創生」的典範基地。

林右昌指出，潮境灣現在一年觀光遊客達兩百萬，透過這項工程，把和新北市、東北角廊帶串接，引進人行步道與自行車系統後，透過跨橋銜接長潭里漁港，將提供更舒適人行步行環境。

▲ 基隆望海巷漁港友善廊道開工 林右昌：打造漁村創生典範基地。（圖／基隆市政府提供）

▲ 藉通往長潭橋體改善並接進潮境公園內，將會是東北角最重要的無動力水上休憩運動基地。

林右昌說，藉通往長潭橋體改善並接進潮境公園內，未來的潮境灣將會是東北角最重要的無動力水上休憩運動基地，結合長潭、望海巷兩漁港來發揮整體產業，使漁村經濟驅動、漁村文化再現，並活絡地方經濟，帶來正面助益。

林市長表示，長潭漁港是基隆最東邊的漁港，未來成為東北角廊帶上最耀眼的珍珠。透過北部美麗的八斗子車站，往內延伸銜接至平溪、瑞芳、九份與金瓜石觀光廊帶，更與東北角海岸線觀光廊帶匯集，讓觀光客停留更久，體驗不同觀光樣態與休憩品質。

▲ 基隆望海巷漁港友善廊道開工 林右昌：打造漁村創生典範基地。（圖／基隆市政府提供）

▲ 望海巷漁港跨橋工程，是銜接新北市至基隆市人本自行車道最關鍵也是最後的一哩路。

產業發展處表示，望海巷漁港跨橋工程，是銜接新北市至基隆市人本自行車道最關鍵也是最後的一哩路。為抵抗海邊強勁的氣候，減低跨橋興建過程，對於漁船進出的影響，橋體大多以鋼構為本體，搭配視覺穿透的欄杆設計，讓濱海廊帶海景一覽無遺，增加遊客流連佇足的意願。

這項跨橋工程，是榮獲2019台灣景觀大獎環境規劃設計類佳作殊榮、「望海巷海灣串聯計畫」的起點，預定2020年10月底前竣工；計畫持續打造親海優質水岸環境，營造生態環境棲地資源保育、教育及兼具陸域與水域觀光休閒娛樂等活動發展。

市府針對長潭及望海巷漁港週邊水域、漁村及潮境公園進行點線面的廊帶串聯規畫，目標朝科技、教育、展示及觀光休閒遊憩等跨域加值理念，朝向以「海洋動脈」立位為目標，形塑望海巷海灣成為全台第一座海洋永續休閒園區。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲ 基隆望海巷漁港友善廊道開工 林右昌：打造漁村創生典範基地。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆望海巷漁港友善廊道開工 林右昌：打造漁村創生典範基地。（圖／基隆市政府提供）

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