【國民黨史上最年輕黨魁】江啟臣「世代交替牌」奏效　成壓倒性狂勝關鍵

▲國民黨主席補選，當選人江啟臣發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席選舉7日落幕，中生代的江啟臣打「世代交替牌」奏效，以8萬4千餘票與近7成得票率的懸殊差距大勝郝龍斌，成為創黨百餘年來「史上最年輕黨魁」，關鍵原因是大環境看好他手中「世代交替」的這張牌。

本屆國民黨主席選舉被視為大選潰敗後的世代對決，籠罩在重大挫敗陰霾下的藍營，不但看不見任何改造，反而留下更多紛爭，尤其代理高層對於爭議人物傅崐萁黨籍案的強硬主導，逼得考紀會主委請辭閃人等過程，成為這段時間外界對於國民黨唯一印象，以及黨主席與中常委選舉中發生黑函、請客吃飯、送禮等惡習，都讓改革淪為笑柄。

黨內人士指出，日前代理主席林榮德派一名中常委親自去一趟花蓮「喬好」縣黨部，以議長對議長的對等高度溝通，才使得傅黨籍案順利進入黨中央程序。種種風波與謠言持續影響著國民黨的形象，引發基層不滿，希望由新面孔帶領黨改頭換面，重拾支持者的信心。

江啟臣的行政資歷與政治份量雖然遠不敵郝龍斌，但他的當選代表著大破大立、改革正式啟程，也擁有多位形象清新、具民意基礎的民代支持，基層黨員紛紛願意「賭一把」，拒絕組織高層下達的指令，展現自主性，將重要的一張選票投給年輕的新面孔，成功給社會大眾煥然一新的視覺衝擊。

國民黨主席下午4點啟動開票作業，江啟臣一路領先，約莫一個半小時之後，已遙遙領先對手郝龍斌，且持續大幅拉開得票差距，最後順利拿下所有縣市，成為國民黨史上最年輕黨主席，更是第一個兼任立法委員的黨主席。

江啟臣的當選，背後代表的政治意涵，除了基層黨員民心思變，殷切期盼世代接班與全面改革之外，被與「舊時代國民黨」劃上等號的老將們將不再執掌國民黨，黨中人未來也將與「主戰場」黨團有高頻率、高速率連結，達成議題攻防上密切合作的關係；即便郝龍斌擁有個大派系的支持，仍抵擋不了這一波世代改革的狂潮。

▲盧秀燕陪同江啟臣投票。（圖／記者鄧木卿攝）

江啟臣在當選立委後，高舉世代交替旗幟，選戰過程中將自己塑造成「中生代代表」，掀起改革聲浪，徹底淘汰國民黨的陋習，是最後獲得壓倒性勝利出線的關鍵原因之一。此外，以金恩慶為首的黃復興黨部在這次選舉中並沒有啟動，反而有一定比例的黨員投給了年輕的江啟臣，其中又以新北市數量最高。

中生代指標人物的的江啟臣年僅47歲，頓時成為備受期待的新共主，在關鍵時刻扛下改革重任。儘管郝龍斌在選舉倒數的激戰期，重獲不少組織票源、地方派系的支持，讓選情風向一度轉變，兩陣營人馬在最後一刻仍不敢大意，直到郝龍斌的鐵票區開票結果皆不如預期，江陣營才稍微放鬆緊繃的神經。

江啟臣的交接典禮將在9日舉行，即將走馬上任，必須在最短時間內宣布一級以上主管，盡快啟動黨務運作，努力讓國民黨回到民意的軌道上，「改革重要的是做事不是人事，改革要分的是工作不是位子」，他將同時兼顧地方深耕、黨團戰力表現、推動組織與論述改革，將面臨一場嚴峻的試煉，是否能帶領這個形同廢墟的百年老店谷底翻身、重新開張，外界將睜大眼睛關注著。

▲國民黨主席補選，當選人江啟臣發表談話。（圖／記者林敬旻攝）