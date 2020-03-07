「台灣人真的很可愛！」寫卡片感謝口罩國家隊東台精機　一秒感動

▲參與口罩國家隊的東台精機收到民眾的感謝卡。（圖／讀者提供，下同）

圖文／CTWANT

台灣有26家工具機廠聯合組成國家隊，卯足全力生產口罩，力拚口罩日產量達1000萬片，其中參與的「高明精機」總經理張仕育是伊林娛樂名模殷琦的老公之外，還有創立公司達51年「東台精機」（4526），位於高雄總部還收到署名「people in Taiwan」民眾郵寄捎來的「緊急送達我的感謝」卡片。

東台精機收到民眾寄來的感謝卡片上，全文親筆書寫著「致東台精機經營者及全體員工」，內容寫到「感謝根留台灣，日夜趕工生產口罩，守護國人健康。」文尾寫著「謝謝」，還畫上一顆大心。卡片上的圖案的OS還說著「哎您，你怎麼這麼好。」

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其實東台精機為東台集團旗下規模最大的成員，東台集團也是台灣營收最高的上市櫃工具機集團。東台精機的董事長暨總經理嚴瑞雄出自成功大學，為人低調謙虛，日前總統蔡英文參觀口罩國家隊記者會上，也未見嚴瑞雄親自出席，可見其為人行事風格與性情。

而名模殷琦6日在臉書公開老公製造口罩的現場畫面，並表示「全工廠內有著是我親眼所見最認真的男人們。」

目前政府徵調全台口罩大廠，1個月內組建60條口罩產線。工具機公會理事長許文憲表示公會的會員不但無償投入義工，一毛錢都沒賺，還自掏腰包賠錢，就是為了響應政府的「口罩國家隊」；聽到第一台機台運轉聲時，許文憲笑說只有一個「爽」字能形容。

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