242個貧困縣摘帽　習近平：脫貧攻堅目標任務接近完成

▲習近平出席決戰決勝脫貧攻堅座談會。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

中共中央總書記習近平昨（6日）於北京出席決戰決勝脫貧攻堅座談會。習近平強調，2020年現行標準下的農村貧困人口全部脫貧，必須如期實現。截至5日止，大陸已有10個省區市的貧困縣已宣布脫貧摘帽，另外，於2019年申請摘帽的大陸中西部22個省區市貧困縣中，也有15個省區市的242個貧困縣達標。

習近平表示，脫貧攻堅目標任務接近完成，貧困人口從2012年底的9899萬人減到2019年底的551萬人，貧困發生率由10.2%降至0.6%，區域性整體貧困基本得到解決。

習近平指出，今年脫貧攻堅任務完成後，「我國將提前10年實現聯合國2030年可持續發展議程的減貧目標，世界上沒有哪一個國家能在這麼短的時間內幫助這麼多人脫貧，這對中國和世界都具有重大意義。」

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝新華網）

習近平強調，脫貧攻堅越到最後越要加強和改善黨的領導，中央財政要繼續增加專項扶貧資金規模，各級財政也要保證脫貧攻堅的資金需求。他指出，對已經實現穩定脫貧的地方，各地可以統籌安排專項扶貧資金，支持非貧困縣、非貧困村的貧困人口脫貧，深化東西部扶貧協作和中央單位定點扶貧，幫助中西部地區降低疫情對脫貧攻堅的影響。

決戰決勝脫貧攻堅座談會由大陸國政協主席汪洋主持，採電視電話會議形式，與各省區市、新疆生產建設兵團及中西部22個省區市所轄市（地、州、盟）、縣（市、區、旗）連線。

▲內蒙古自治區宣布脫貧任務達成。（圖／翻攝央視）

近一個月，四川、山西及內蒙古先後宣布轄內下內貧困縣順利脫貧。據了解，按照《中共中央、國務院關於打贏脫貧攻堅戰三年行動的指導意見》任務目標，大陸全國到2020年，需確保現行標準下農村貧困人口實現脫貧、確保貧困縣全部摘帽、實現貧困地區農民人均可支配收入增長幅度高於全國平均水平等任務。

