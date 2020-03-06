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美眾議院通過台北法案　吳釗燮：台灣的努力被國際看到

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▲▼ 美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

記者林銘翰／台北報導

美國聯邦眾議院5日以415票贊成、0票反對壓倒性票數通過「台北法案」，盼能以實際行動反制中國長年壓制台灣行徑，並從經貿、國際參與及外交領域上整體提升台灣國際地位。外交部長吳釗燮6日認為，台灣在國際上會受到的支持越來越多，主要是因為台灣的努力被國際看到，以及在國際社會中的好表現受到很多國家的肯定。

蘇貞昌6日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，民進黨立委賴惠員質詢時提到，美國眾議院日前以415票壓倒性地通過「台北法案」，顯示台北關係已經進到空前最好的狀況，是台美關係的一大突破，詢問行政院與外交部如何把握良機，繼續推動台灣參與國際事務，進而擴大與其他國家的外交關係。

吳釗燮認為，台灣在國際上會上受到的支持越來越多，主要是因為台灣在國際社會上的努力被看到，以及台灣在國際社會因中國因素沒辦法參加國際組織，國際社會也看到了，台灣在國際社會好的表現受到很多國家肯定，包括美國政府與國會都對台灣過去四年來做的事情都非常肯定，因此支持台灣的法案一個接一個通過，對台灣參與國際組織的支持力道也越來越強。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

蘇貞昌則表示，美國眾議院以高票數通過台北法案，可以清楚看到這正代表美國整個國家的民意，而且這是一連串友善台灣新的法案，這次很多國家包括友邦、沒有邦交但還是仗義執言的國家，也都在世界衛生組織（WHO）為台灣發聲。

蘇貞昌說，中國對台灣的無理打壓、封鎖，讓許多對我方友善的國家覺得「不能讓台灣孤單」，也讓大家看到台灣沒有加入WHO，世界其實也是傷害與可惜的，這是台灣靠實力得到的支持，未來要表現得更好，就像是防疫的表現讓世界刮目相看，支持的國家就更多、更覺得台灣重要。

蘇貞昌強調，台灣表現地更為世界和平作出貢獻、地區和平作出努力，對台灣友善的國家就會更多，「我們唯有自助才有人助，只有自己有實力，才能在世界上有一席之地」，呼籲國人、朝野政黨團結一致對外，像這次立法院以最快速通過朝野一致聲明支持加入WHO，就是一個很好的作為。

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