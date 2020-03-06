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澳媒貼心印8頁「空白報紙」　供讀者擦屁屁嘲諷衛生紙之亂

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▲▼澳媒NT News印空白頁嘲諷衛生紙之亂。（圖／路透）

▲▼澳媒NT News還「貼心」地在報紙上印上虛線，讓讀者方便撕取。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

澳洲近期也掀起一陣「衛生紙之亂」，當地媒體NT News在5日出版的報紙中，出現了8頁全版的空白頁，並以搞笑的方式宣稱，如果讀者上廁所沒有衛生紙就可以使用它，「我們是世界知名的報紙，了解讀者的需求」，藉此嘲諷這波亂象，在社群網站Twitter上#ToiletPaperEmergency和#ToiletPaperApocalypse也變得相當熱門。

因為衛生紙之亂的關係，澳洲國民人心惶惶，布里斯班市（Brisbane)的郊區在4日傳出1輛運送衛生紙的卡車起火意外，所幸駕駛和車上的貨物沒有受到太大損傷，但也引起澳媒關注。

根據《路透設》報導，當地警方和消防人員表示，貨車在4日晚間起火，駕駛及時脫逃沒有受傷，車上貨品基本上也沒有受損。

澳洲版的衛生紙之亂有多誇張，根據《每日郵報》報導，除了目前衛生紙相當難搶，只要商場一補貨就會被一掃而空外，當地時間6日還有一場慈善拍賣會，當中一捲再也普通不過的衛生紙，以1610美元（約新台幣4.8萬元）的高價落槌。但得標者哈格里夫(Sam Hargrave)表示，「這是出於行善，價格與購買的物品無關。」

澳洲目前傳出61例確診病例，總理史考特·莫里森（Scott John Morrison）為了消除人民的恐懼，不斷呼籲囤積日常用品是不必要的，但似乎得到了反效果，民眾的情緒沒有因此得到平復。

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