澳媒貼心印8頁「空白報紙」　供讀者擦屁屁嘲諷衛生紙之亂

▲▼澳媒NT News還「貼心」地在報紙上印上虛線,讓讀者方便撕取。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

澳洲近期也掀起一陣「衛生紙之亂」,當地媒體NT News在5日出版的報紙中,出現了8頁全版的空白頁,並以搞笑的方式宣稱,如果讀者上廁所沒有衛生紙就可以使用它,「我們是世界知名的報紙,了解讀者的需求」,藉此嘲諷這波亂象,在社群網站Twitter上#ToiletPaperEmergency和#ToiletPaperApocalypse也變得相當熱門。

因為衛生紙之亂的關係,澳洲國民人心惶惶,布里斯班市(Brisbane)的郊區在4日傳出1輛運送衛生紙的卡車起火意外,所幸駕駛和車上的貨物沒有受到太大損傷,但也引起澳媒關注。

根據《路透設》報導,當地警方和消防人員表示,貨車在4日晚間起火,駕駛及時脫逃沒有受傷,車上貨品基本上也沒有受損。

A truck carrying a precious load of toilet paper has burst into flames on Brisbane’s Gateway Bridge overnight. @abcbrisbane @abcnews pic.twitter.com/HCgBPeNURV