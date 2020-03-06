日本自衛隊釋出100萬片口罩！　前提是民間「3周後須歸還」

▲日本自衛隊釋出100萬片口罩給民間使用。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）造成口罩之亂，全球各國幾乎都陷入口罩荒。日本防衛大臣河野太郎（Taro Kono）6日表示，自衛隊（JSDF）目前有155萬片的口罩庫存，將釋出100萬片供民間使用，其餘55萬片口罩將繼續保留，以因應疫情等災害派遣活動時使用。

據《日經中文網》報導，河野表示，自衛隊雖有155萬片口罩的庫存，但若真的遇到災害須派遣自衛隊時，會對救災任務產生不利影響，因此這次釋出100萬片口罩的前提條件是，民間3周後必須還給自衛隊。

日本政府2月中旬宣稱，業者24小時加緊趕工，預估每週可生產1億片口罩，這個產能是平時的2至3倍，原本以為可解除口罩荒，但目前藥妝店、超商等架子上很難看到口罩。

▲日本累計確診達1055例。（圖／路透）

在口罩短缺的情況下，日本前首相鳩山由紀夫上個月16日表示，他身為中日友好繼承發展會的代表，在企業支持之下，向中國捐贈100萬片口罩，並強調此舉不會影響國內口罩的銷售與流通，引發日本網友憤怒批評。

據日本厚生勞動省和各地政府統計的數據顯示，截至當地時間5日22時，日本山口縣、東京都、北海道等地新增多例新冠肺炎確診病例，累計確診達1055例，死亡12例。