疫情燒！醫籲少與「陌生人」面對面吃飯　醬料碟、餐具別共用

▲美食街資料照。（圖／桃園市政府提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎確診病例來到44人，其中案43為先前境外移入的案39插花班同學，在其發病前坐在正對面上課，3月3日因發燒、喉嚨痛症狀就醫隔離，4日採檢通報確診。感染科醫師表示，疫情已進入社區傳播階段，非必要的休閒活動少去，也不要在密閉空間待超過15分鐘。外出聚餐若無可避免，也要避免與他人共用醬料碟、餐具，減少感染風險。

中央流行疫情指揮中心表示，案43為北部50多歲女性，和先前已經宣布結案的案39發病之前一起在插花班上課，坐在正對面，衛生單位已完成接觸者採檢，同住家人無疑似症狀。

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振興醫院感染科主任李明政表示，在疫情流行期間，避免感染的最好方法就是「少參加活動」，因為一旦參加就是冒險，生活用品也建議一次買齊，減少去大賣場次數。如果堅持要去參加集會，就只能賭運氣，但可確定的是，在密閉空間時間待越久，感染風險越大。

李明政提到，新冠病毒是以飛沫與接觸傳播，參加人群聚集活動時，間隔空間要拉長，像是案43與案39的面對面插花行為，距離就太近，應該間隔2公尺以上才安全。另外，參加集會活動時，也要注意手部清潔，洗手要超過20秒，如果不方便施洗手，也可以隨身帶50~100c.c.的乾洗手液或消毒劑自保。

最後，李明政表示，在疫情期間，與朋友聚餐次數也要盡量避免，如果真的避不了，也務必使用公筷母匙，避免坐在陌生人對面。餐具盡量自備，且使用前先清洗一次，至於共用的醬油、辣椒醬等，因為太多人摸過，建議暫時別用。