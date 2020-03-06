澳音樂家染疫演出「走入觀眾席」 　防疫醫急匡名單：隔離人數恐擴大

▲澳洲音樂家染疫來台演出，國家音樂廳上午立即展開全面消毒作業。（圖／記者屠惠剛攝）

記者嚴云岑／台北報導

澳洲確診新冠肺炎的58歲音樂家，曾與國家交響樂團（NSO）於2月28日、3月1日在國家音樂廳演出，更傳出曾兩度走進觀眾席，消息已獲文化部證實。指揮中心今（6）日表示，匡列的接觸者人數「勢必會擴大」，目前正在調閱該場演出錄影帶，請防疫醫師觀看有多少人需要匡列；至於載到該名音樂家的機組員，全需居家隔離14天。

澳洲一名確診新冠肺炎的男性，因曾搭乘長榮航空航班到澳洲布里斯本，中央流行疫情指揮中心5日晚間10時緊急召開記者會宣布，經疫調比對發現為澳籍知名音樂家，曾於2月28日、3月1日來台與國家交響樂團（NSO）於國家音樂廳演出。

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文化部長鄭麗君6日表示，她進一步發現該名音樂家曾兩度走入觀眾席，昨晚已經請國家表演藝術中心連夜清查，目前已初步掌握入坐觀眾席周遭的觀眾名單，會將匡列的接觸者請國表藝、NSO匯報給指揮中心。

▲澳洲音樂家染疫來台演出，國家音樂廳上午立即展開全面消毒作業。（圖／記者屠惠剛攝）

指揮中心表示，經調查，該旅客入境前雖曾有咳嗽等症狀，但無疫區旅遊史，於2月23日入境時亦無症狀，經研判為境外感染。在台期間曾於音樂廳排練，2月27日晚間因出現咳嗽、流鼻水症狀曾至診所就醫，後於2月28日及3月1日參與演出，3月2日離台。

應變官莊人祥受訪時表示，該名音樂家因曾走入觀眾席，目前正請防疫醫師調閱錄影帶，看有多少人需要匡列。由於病毒傳播途徑以接觸和飛沫為主，莊人祥表示，只要當天座位與音樂家相隔2公尺以上就算安全。昨晚已掌握21人要做居家隔離，包含團員、記者、工作人員，但名單會再擴大。

副指揮官何啟功也提到，由於該名音樂家有咳嗽症狀，原本定義的1公尺近距離接觸可能要再拉長，待接觸者匡列完畢後，會要求最高風險者居家隔離，其餘再依接觸風險請其居家檢疫或自主管理，但應該不至於影響整場觀眾。至於是否會比照鑽石公主號，針對該名音樂家的活動範圍發細胞簡訊？何啟功表示，將於下午記者會中說明。