除武漢以外「湖北新增0例」　境外輸入案例增加「單日16例」

新冠肺炎疫情持續延燒，北市府6日公布最新的活動辦理規範，明定室內活動300人以下「原則取消或延期」，但若有必要舉辦的話由各單位自行檢核；若300人以上，同樣原則取消或延期，但若有必要舉辦，需經觀傳局、衞生局審 核通過。戶外活動部分「原則可照辦」，但取消人多擁擠之群聚活動及不設飲食，且需保持活動場域空氣流通。