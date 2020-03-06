除武漢以外「湖北新增0例」　境外輸入案例增加「單日16例」

▲新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）
記者劉亭／綜合報導
大陸國家衛健委每日通報新冠肺炎疫情，截至3月5日0-24時，大陸單日新增確診病例143例，新增死亡病例30例（湖北29例，海南1例），新增疑似病例102例，而逐漸發現境外輸入案例，單日確診達16起。當日新增治愈出院病例1681例，解除醫學觀察的密切接觸者5457人，重症病例減少215例。
截至3月5日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例23784例（其中重症病例5737例），累計治愈出院病例53726例，累計死亡病例3042例，累計報告確診病例80552例，現有疑似病例482例。累計追踪到密切接觸者670854人，尚在醫學觀察的密切接觸者29896人。
湖北新增確診病例126例（武漢126例），新增治愈出院病例1487例（武漢1038例），新增死亡病例29例（武漢23例），現有確診病例22695例（武漢20115例），其中重症病例5588例（武漢5208例）。累計治愈出院病例41966例（武漢27354例），累計死亡病例2931例（武漢2328例），累計確診病例67592例（武漢49797例）。新增疑似病例43例（武漢42例），現有疑似病例285例（武漢232例）。
3月5日0—24時，新增報告境外輸入確診病例16例（甘肅11例，北京4例，上海1例）。截至3月5日24時，累計報告境外輸入確診病例36例。
累計收到港澳台通報確診病例158例：香港特別行政區104例（出院46例，死亡2例），澳門特別行政區10例（出院9例），台灣44例（出院12例，死亡1例）。