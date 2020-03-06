敘利亞兒童「會分辨炸彈聲」...持續生活在戰火下　世展會籲國際關心

▲敘利亞的孩子們每天都餓著肚子，心裡還背負著經歷戰亂的創傷。（圖／台灣世界展望會提供，下同）

記者康心禹／綜合報導

敘利亞內戰將邁入第十年，哈佛人道救援計畫（Harvard HumanitarianInitiative）與世界展望會（World Vision）、救助兒童會（Save the Children）4日發表一系列衛星圖指出，兩前線城市近1/3建築物已被嚴重損壞或破壞，當地居民被迫流離且返家無望，而北伊德利卜（Idlib）兩個難民營面積增加了一倍以上，近50萬兒童擠在與土耳其連接的營區和避難所裡，無法獲得基本生活所需。

敘利亞長達九年的戰火衝突使近100萬人、半數以上為兒童的當地居民，被迫從西北部伊德利卜（Idlib）省的家園逃離，流離至居住環境極不人道且人口爆炸的難民營區裡。

▲哈佛人道救援計畫的信號計畫分析2017年至2020年2月26日的衛星影像。

據世界展望會與哈佛人道計畫合作最新報告，聯合國表示，在2020年第一個月裡，敘利亞西北地區至少有77名兒童因戰爭而受傷或傷亡；在2月25日的轟炸中，伊德利卜有10所學校和幼稚園受炸彈攻擊，9個孩子身亡，數十人受傷，兒童是這場衝突的前線受害者，是脆弱地區中最脆弱者。

世界展望會自2011年敘利亞內戰爆發即投入人道救援工作，提供避難場所、防寒用品和基本物資等，更協助流離失所的難民兒童恢復學習、接受教育，透過遊戲與活動陪伴撫平孩子心中的傷痛。

▲衛星圖顯示部分地區近三分之一樓房遭受破壞，兩難民營區的規模擴大翻倍。

世界展望會、救助兒童會（Save the Children）和哈佛人道救援計畫（Harvard Humanitarian Initiative）呼籲所有交戰各方遵守國際人道主義和人權法，請社會大眾持續關注敘利亞兒童生存景況、捐款支持世界展望會於敘利亞地區的人道救援服務工作。

敘利亞政府於2019年在哈馬（Hama）北部、伊德利卜南部和阿勒坡州（Aleppo）西部發起兩波大規模軍事攻勢，第一次於4月至8月之間，第二次則自12月以來持續進行中。哈佛人道救援計畫與世界展望會、救助兒童會共同進行研究計畫，分析此兩波軍事攻擊對平民和人道主義的影響。

哈佛人道救援計畫展開「信號計畫」（Signal Program），分析2017年至2020年2月26日的衛星影像。根據一系列衛星圖顯示，在伊德利卜省南部和東部等地區，近1/3的建築物遭到軍事攻擊而受到嚴重破壞。

世界展望會表示，大多數居民都在軍事攻擊前或途中逃離，但房屋和基礎設施的毀損，讓這些家庭在短期內無法返家，另外，自2017年以來，北伊德利卜兩個難民營區面積，分別擴大了100%與177%，非正式和正式的難民營分佈在以前的農地上，而營區內的人口密度都在急劇增長。

敘利亞兒童能聽聲音辨別炸彈種類，卻不會寫自己的名字。9歲的歐斯曼（Othman）目前和家人住在營區裡，他說，「我們因為那些攻擊而離開家，但找不到任何落腳的地方。我們先待在了一間清真寺，後來那裡的人帶我們來到這裡，我們所有朋友都沒了！家鄉也沒有人了！他們殺光了所有人！」

▲五、六歲的男孩和女孩可以依據聲響辨別爆炸的炸彈種類，卻因無法接受教育，而不會寫自己的名字。

而15歲的法迪（Fadi）在一場空襲中失去了手臂，也被迫逃離村裡，「那些攻擊非常殘忍。除了床墊、毯子和一些衣服外，我們什麼都帶不走！我斷了手臂的時候，那感覺好像自己死了。現在，我用僅剩的一隻手和哥哥一起搬運磚塊，幫忙負擔家計。」

世界展望會敘利亞回應計畫負責人約翰‧慕吉（Johan Mooij）表示，「在敘利亞，孩子們每天都餓著肚子，忍著寒冷，心裡還背負著經歷戰亂的創傷。現在生活在伊德利卜的許多人口，都來自敘利亞其他地區，除了流離失所和戰爭之外，他們一無所知；五、六歲的男孩和女孩可以依據聲響辨別爆炸的炸彈種類，卻因無法接受教育，而不會寫自己的名字；任何孩子都不應被迫經歷這種苦難和動盪！我們正在努力為他們提供支援，但必須再次強調，只有永久停火才能消除這種苦難。」

▲▼世界展望會自2011年敘利亞內戰爆發即投入人道救援工作，提供避難場所、防寒用品和基本物資等。

世界展望會呼籲交戰各方遵守國際人道主義和人權法，必須保護學校、醫院和其他重要的民生基礎設施不受攻擊，避免在人口稠密地區使用爆炸性武器，特別保護極易受爆炸性武器影響的兒童，要求所有交戰方允許救援人員能夠不受阻礙、安全進入戰區工作，聯合國安全理事會和其他有影響力的國家表明他們的政治意願，一同投入更多的心力和工作讓戰爭平息，讓失去童年的孩子們重返正常生活。

台灣世界展望會也邀請社會大眾持續關懷敘利亞兒童的生存困境，並捐款救援敘利亞難民，幫助逃離戰火的敘利亞孩子獲得糧食、飲水、物資及心靈關顧，並且能持續學習，擁有對未來的期盼。