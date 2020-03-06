非裔第一人！　「CQ」布朗獲川普提名出任美空軍參謀長

▲ 布朗有望成為美軍史上首位非裔軍種參謀長。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者羅明輝／綜合報導

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）2日證實，現任太平洋空軍（PACAF）司令布朗（Charles Q. Brown），已獲總統川普提名為新任空軍參謀長。接下來只要等待參議院同意，布朗就有望成為美軍歷史上首位「非裔」的軍種參謀長。

美國空軍在新聞稿中提到，過去以「CQ」縮寫，在空軍官兵中負有盛名的布朗，可望接替即將於今年夏天退役的現任空軍參謀長高德芬上將（David Goldfein），成為美空軍史上第22位參謀長，也是首位非裔空軍參謀長。

今年58歲的布朗是名優異的飛行員，他主要駕駛F-16戰機，飛行足跡囊括歐、非、中東與亞太，總飛行時數超過2900小時，戰鬥飛行時數則達130小時。他在35年的軍旅生涯中，曾指揮過一個戰鬥機中隊、兩個戰鬥機聯隊，又陸續出任中央司令部副司令、太平洋空軍司令等職，在與利比亞的對抗行動及伊斯蘭國的空戰中，也都展現了出色的一面。

美國空軍太空司令部司令雷蒙德（Jay Raymond）在新聞發布會上說道，「布朗很清楚空軍充滿變化又復雜的戰略環境，也明白需透過各領域整合，來提升競爭力、威懾力已取得勝利。他是下一任空軍參謀長的最佳選擇，我在這裡代表太空司令部全體16000人，對這項提名獻上祝福。」

高德芬2日得知布朗獲提名新任空軍參謀長後，隨即也在推特發文祝賀，並大讚布朗具備出任該職所需的「全局觀」，是「空軍史上最優秀的飛行員之一」。

據了解，布朗曾經提出4大職涯準則：以高標準去執行任務、維持任務紀律、注意任務細節，最後是樂在其中，享受每次任務。他在得知自己被提名之後，也表示「相當榮幸，若能有這個機會，絕對會全力推動五角大廈這幾年一直強調的改革與創新政策。」