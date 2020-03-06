淋巴器官「寸草不生」！專家曝治療副作用：免疫功能恐無法恢復

▲新冠病毒總的來講損害兩個方面，分別是免疫系統和肺。（示意圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著感染新冠肺炎的病例不斷增多，如何治療成為關注焦點。大陸國家衛健委專家組成員蔣榮猛近日指出，新冠肺炎沒有有效的抗病毒藥物，反而有很多抗病毒藥物，在臨床上引起了很多副作用，「一些病案看出，病人的脾臟和淋巴結『一片荒涼、寸草不生』，因此他建議，使用激素治療千萬要小心。

據《澎湃新聞》報導，在5日下午的討論會上，蔣榮猛表示，新冠肺炎是一個自限性疾病，沒有有效的抗病毒藥物，反而有很多抗病毒藥物在臨床上引起了很多副作用，因此應以不損害病人為先，盡可能考慮病人的副作用、能不能耐受等問題。

針對激素使用，蔣榮猛說，新冠病毒總的來講損害兩個方面，分別是免疫系統和肺，其他器官基本是繼發性的缺氧引起來的；從一些病案看出，病人的脾臟和淋巴結「一片荒涼、寸草不生」，在這種情況下還用激素的話，病人的免疫功能是沒辦法恢復，使用激素千萬要小心。

▲新冠肺炎病毒狡猾。（示意圖／路透社）

「很多重症病人離世以後，肺泡裡、巨噬細胞裡仍然有大量的新冠病毒」，蔣榮猛認為，這也能解釋很多病人在出院的時候病毒「復陽」的情況，「我們認為是病毒沒有完全清除，咽拭子檢測出現陰性只是假像，肺裡仍然有病毒，這對於我們的防控工作會帶來新的挑戰。」

不過，蔣榮猛也坦言，目前「復陽」的傳播力有多大尚不清楚，因為陽性不一定是真病毒，有可能是病毒屍體或碎片，所以還要繼續研究，看到底有沒有傳染性。

報導稱，作為國家衛健委專家組成員，北京地壇醫院感染科主任醫師蔣榮猛早在1月9日就來到武漢，指導新冠肺炎疫情防控工作，堅守至今已超過50天，成為在武漢指導工作時間最長的專家之一。