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緩震厚底運動鞋「關鍵5公分」成「膝蓋救星」！ 跑步新手、長程健走超給力

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▲▼關鍵5公分！SKECHERS極致緩震系列成膝蓋救星。（圖／業者提供）

▲運動提高免疫力，就是最好的防疫手段，選雙好鞋能讓運動保持好心情，並持之以恆。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

最近健康躍升全球熱門議題，許多人積極關注如何提升免疫力及抵抗力。其實運動，就是最好的抗疫手段，無論是跑步、快走都對身體健康有益，因此不少人開始揪三五好友或家人閒暇時一同走出戶外運動、活絡筋骨。然而準備好好動一動之前，也該選雙好鞋，讓每一步踏得輕盈無負擔，才能常保運動的好心情並持之以恆。

▲▼關鍵5公分！SKECHERS極致緩震系列成膝蓋救星。（圖／業者提供）

▲透過加高加厚的運動鞋，及特殊緩震材質的運動鞋中底，可分散步伐壓力。

你可曾注意過，生活壓力再大，也沒有你的膝蓋壓力大！有研究指出，人從起床開始，就不停地在使用膝蓋，平均每人每年彎曲膝蓋次數多達100萬次，尤其人在慢跑或健走時，膝蓋與腳掌除了要承受原有的體重之外，更要承受來自地面的反作用力，達體重的2-4倍。以體重70公斤的成人為例，每走一步膝蓋就得承受上方70公斤、下方140公斤的作用力，上下夾擊，長期磨耗關節軟骨，對膝蓋及腳掌，會造成不可逆的傷還，因為膝蓋軟骨磨損後，時無法再增生的。避震緩衝保護不足的運動鞋，會讓膝蓋關節承受過度的壓力，而使膝蓋軟骨過度磨損，而提早報廢。

這時候鞋子就扮演著重要的緩衝工作，選擇一雙結構良好的厚底運動鞋，並非為了增高，而是為了讓你運動得更安穩！尤其慢跑新手、或長時間行走的人，透過加高加厚的運動鞋，以及以特殊緩震材質打造的運動鞋中底，可有效分散來自地面的反作用力，避免壓力集中膝蓋而造成關節損傷。

▲▼關鍵5公分！SKECHERS極致緩震系列成膝蓋救星。（圖／業者提供）

▲「SKECHERS極致緩震系列」鞋底輕盈又軟Ｑ，成為膝蓋救星。

美國知名運動鞋品牌SKECHERS所推出的MAX CUSHIONING極致緩震系列，被大家推崇為「膝蓋救星」，是主打輕量且極度緩震的厚底運動鞋，搭載了核心雙科技：SKECHERS專利的輕量緩震中底材質「ULTRA GOTM 」，讓5公分高的加厚緩震結構，鞋體總重卻只有極輕的215克（以女性鞋碼7號實測）；以及SKECHERS獨創的「AIR COOLED MEMORY FORM加強透氣型瑜伽鞋墊」，採用瑜伽墊材質及透氣工法所設計的超Q彈鞋墊，能讓長時間行走時更舒適柔軟。此系列還特別採取足跟尖差6mm的設計，讓落腳瞬間腳掌能自然前傾，除了省力之外，更能避開直接反饋於膝蓋的地面反作用力。

▲▼關鍵5公分！SKECHERS極致緩震系列成膝蓋救星。（圖／業者提供）

▲「SKECHERS極致緩震系列」依功能分3款設計，不論壯漢或棉花糖女孩都能跑得長久又安心。

同時，SKECHERS極致緩震系列依功能進一步細分3款不同機能，強調輕盈緩震的「舒適緩震」款，適合跑步入門者、健走及緩跑的人；「舒適靈活」款，則在鞋底增加橫向、縱向凹槽，多重立體切割，緩震超靈活，並在運動鞋大底重點摩擦部位，策略性加強橡膠鞋底，跑動靈活，征服各種路面；以及用兩種不同密度鞋底一體製成的「舒適支撐」款，在腳掌內側以高密度大底支撐足弓、穩定跑姿，運動起來安心不傷腳。各款也分別針對男女不同的走路習性，搭配使用3D透氣網布的彈性面料，確保穿著舒適性，無論是身材壯碩的壯漢，或者豐滿的棉花糖女孩，都能跑得久、跑得舒適，成為養成良好運動習慣關鍵期的神隊友。



SKECHERS「膝蓋救星」鞋款全系列：https://bit.ly/39tnl5O

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