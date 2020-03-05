長榮確診外籍男停留台灣　2/27曾因「咳嗽、流鼻水」就診

記者嚴云岑／台北報導

一名58歲外籍旅客搭乘長榮航空3月2日BR315航班由台北前往布里斯本確診新冠肺炎，指揮中心表示，已向澳洲當局瞭解個案身份，目前已鎖定一人，2月22日自英國倫敦經曼谷到台灣，於2月23日入境，2月27日晚間因出現咳嗽、流鼻水症狀至診所就醫，並於3月2日離台。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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指揮中心指出，該名個案初步研判於境外感染後在台發病的機會較高，目前正透過各項聯繫管道，積極調查個案2月23日至3月2日間在台行程，以進行接觸者匡列，請民眾勿過度恐慌。

根據航班資訊，BR316訂於今晚10點35分從布里斯本起飛，預計在6日清晨5點15分返抵台灣桃園機場。長榮表示，與該名旅客接觸過的空、地勤員工，將配合疫情指揮中心之規範，進行相關檢疫或是隔離；另外，每一航班值勤後均會清潔與消毒，對於該航機會採深度清潔及加強消毒之方式處理。

駐布里斯本台北經濟文化辦事處提醒，請搭乘3月3日長榮航空BR315及有維京航空VA1394 從布里斯本到阿德雷德的旅客注意，如有身體不適的狀況請戴上口罩立即就醫，並告知醫療單位您係搭乘該航班的旅客以便相關追蹤並作相關防護措施。

▲台灣確診案例達44例。（圖／翻攝疾管署網站）