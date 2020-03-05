不強制禁止舉辦活動！　陳時中：避免過夜、主辦單位要提供口罩

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）



記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布「新冠肺炎公眾集會指引」，明訂6項指標進行風險評估，包括「能否事先掌握參加者資訊」、「活動空間通風換氣情況」、「活動參加者間的距離」等，若評估活動性質具有較高風險，建議應延期或取消，或改以其他方式辦理，若真的要舉辦，主辦單位要量體溫、提供口罩和洗手相關設備，也要盡量避免過夜。

指揮中心指揮官陳時中指出，近期國內陸續確診家庭、醫院群聚感染新冠肺炎病例，本土病例數已超過境外移入病例數，且有感染源不明個案，皆為社區傳播的警訊，因此參考世界衛生組織發布指引、諮詢專家並與相關部會研商，修訂公布「COVID-19因應指引：公眾集會」，提供各界籌辦公眾集會活動時參考。

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陳時中說明，由於集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。因此主辦單位應在活動前，針對「能否事先掌握參加者資訊」、「活動空間通風換氣情況」、「活動參加者之間的距離」、「活動期間參加者為固定位置或不固定位置」、「活動持續時間」及「活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩」等6項指標進行風險評估。

此外，陳時中進一步說明，該指引也建議活動主辦單位應於集會活動前訂定防疫應變計畫，建立應變機制（如安排疑似個案暫時隔離或安置空間、後送醫院及後送流程、通報流程等），同時提供集會活動前、集會活動期間衛生防護措施、人員健康管理等宣導及建議事項。