HTC推出VIVE Sync VR虛擬會議服務　攜手中華電信完成三地VR會議

▲中華電信行動通信分公司總經理陳明仕、副總經理胡學海、HTC執行長Yves Maître、HTC台灣區總經理陳柏諭以VR虛擬會議方式進行2020 5G策略會談。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（5）日宣布因應全球防疫大作戰，即日起推出HTC首款VR虛擬會議服務VIVE Sync，實現多人協作和遠程會議的應用，消費者凡登錄VIVEPORT Infinity帳號，即可下載免費的「VIVE Sync 預覽版」，並完成與中華電信的三地VR會議。

宏達電表示，VIVE Sync原本是專為企業級用戶設計，現在為了阻斷疫情擴大並方便各大公司「在家上班」政策，個人用戶也可通過VIVEPORT下載使用，並進行遠程協作辦公，像是原訂將在MWC世界通訊大會中舉行的「中華電信x 5G策略合作會談」議程，就透過這種方式完成三地VR會議。

▲左起為中華電信行動通信分公司總經理陳明仕、副總經理胡學海、HTC執行長Yves Maître、HTC台灣區總經理陳柏諭。（圖／HTC提供）

宏達電指出，「中華電信x 5G策略合作會談」因新冠肺炎（COVID-19）疫情擴大而取消，雙方隨即安排三地策略會談，會議中除商談雙方2020策略合作重點外，並探討透過彼此多元策略產品合作，以建構端到端5G產業鍊，致力推動台灣5G發展，帶動台灣產業升級。



宏達電說明，VR虛擬會議服務VIVE Sync是HTC推出的一款多人面對面共享空間的虛擬現實境會議應用服務，可支持多達20名人員從全球各地進入同一場景會面，並內含七種語言，支援PC VR及VR一體機系統平台，可滿足市面上主流VR用戶的配置需求。

▲VIVE Sync可用「Sync XR Avatar Creator」創建屬於自己的虛擬人像。（圖／HTC提供）

宏達電補充，會議發起人僅需一鍵點擊即可安排會議，並能通過 iOS、Android App「Sync XR Avatar Creator」，創建屬於自己的虛擬人像，並可同步到VR設備中，還可以選擇拍照功能，為身邊同事或朋友拍張虛擬照片。



宏達電執行長Yves Maître表示，透過VIVE Sync，不但讓使用者體驗及辦公效率不輸往常面對面會議，還可打破遠距溝通的距離感，並可協助企業降低商旅成本，讓生活相關的一切都可以透過VR遠程協作進行互聯，像是邀請遠方的親朋好友在虛擬世界中見面聊天。

▲中華電信行動通信分公司總經理陳明仕、副總經理胡學海、HTC執行長Yves Maître、HTC台灣區總經理陳柏諭以VR虛擬會議方式進行2020 5G策略會談。（圖／HTC提供）



中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，中華電信致力提供消費者更優質的行動網路品質，未來將以超高寬頻技術，攜手HTC提供消費者最嶄新的4K、VR內容，持續發展各種VR應用服務，以延伸5G產業鏈應用，為消費者打造更多即時、同步的影音體驗。



宏達電強調，VIVE Sync虛擬會議可以透過揮動控制器繪製3D虛擬物品，同時支援3D繪圖、分享螢幕、分享文件、及PDF播放等功能，並結合微軟OneDrive和OneDrive for Business，可一鏈上傳檔案至OneDrive等多項功能，還有像是語音轉文字製作個人筆記，後續將會陸續對外開放。

▲VIVE Sync支援繪製3D物件。（圖／HTC提供）