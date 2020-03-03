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HTC VIVE擴展企業產品　推出新的VIVE PRO EYE組合

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▲HTC VIVE擴展企業產品推出新的VIVE PRO EYE組合。（圖／HTC提供）

▲HTC VIVE擴展企業產品推出新的VIVE PRO EYE組合。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（3）宣布推出全系列VIVE Pro Eye解決方案，新組合包括「VIVE Pro Eye 商用版」及「VIVE Pro Eye 商用–場域版」，提供企業用戶更完整的客戶支援服務，包含企業保固及加速維修服務，並可搭配額外兩個定位器來獲得更大體驗空間的商用場域版組合產品。

 VIVE Pro Eye以獲獎無數的VIVE Pro為設計基礎，並以滿足專業用戶的需求而設計，具有配備最新眼球追蹤技術、高解析度視覺畫面、舒適的配戴性，以及精準的追蹤效能，現在VIVE Pro Eye提供3個不同產品組合，可讓企業根據需求及使用情況選擇最佳組合產品。

其中 VIVE Pro Eye商用版，包含VIVE Pro Eye及VIVE企業保固及服務，將提供企業用戶完整及快速的客戶服務體驗和延長保固服務，售價51,990元；以及首款具有眼球追蹤技術的專業等級VR產品– VIVE Pro Eye，現在可以較低優惠價格46,000元購買。

還有VIVE Pro Eye商用–場域版，提供最大的娛樂體驗空間，搭配兩個額外的SteamVR 2.0定位器，可擴展追蹤範圍至最大33'x 33'（10公尺 x 10公尺）的遊戲空間和長達20m的線材，滿足大規模追蹤需求，售價77,990元。

▲HTC VIVE擴展企業產品推出新的VIVE PRO EYE組合。（圖／HTC提供）

▲HTC VIVE擴展企業產品推出新的VIVE PRO EYE組合。（圖／HTC提供）
 
宏達電執行長Yves Maitre表示，現在的企業需要取得專為其特殊需求打造的多樣化設備與VR解決方案組合，宏達電開發的這些產品能帶給企業客戶更多選擇，將VR融入企業運作，並隨著擴增實境的商業使用案例逐漸成為主流，而朝向多元發展。
 
Yves Maitre指出，現在已有橫跨各產業及各種規模的企業，透過VIVE技術來有效且安全地培訓成千上萬人，從製造業到醫療產業，從運輸業到設計領域，從商業到房地產，許多企業都已瞭解VR技術可帶來的價值，透過VIVE Pro Eye所提供的最佳模擬沉浸情境的VR培訓內容。
 
VIVE企業保固和服務搭配VIVE Pro Eye系列產品組合上市後，VIVE讓企業以更簡化的方式享有企業等級的支援和服務，內容包括為期兩年的企業保固、支援及服務，服務特色像是在下個工作日回覆電子郵件、加速產品維修、更換零件等，降低停機時間。

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