導入區塊鏈應用　HTC發表新款EXODUS 5G Hub網路分享器

▲HTC發表新款EXODUS 5G Hub網路分享器。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）稍早發表新一代5G網路分享器「EXODUS 5G Hub」，首度導入EXODUS區塊鏈加密技術，內建Zion虛擬貨幣錢包，號稱是目前世界上最安全的路由器，並預計今年第2季將會在特定市場上市。

宏達電2018年底與美國電信業者Sprint合作推出5G Hub，並與澳洲Telstra、英國Three、德國Deutsche Telekom、瑞士Sunrise與芬蘭Elisa等歐洲電信業者合作，正式進入5G網路超高速傳輸和超快連接時代。

EXODUS 5G Hub延續上一代設計，並導入EXODUS區塊鏈加密技術，內建Zion虛擬貨幣錢包，並支援多項隱私應用，包括ProtonMail安全電子郵件平台、開源的Brave互聯網瀏覽器、VPN和廣告屏蔽服務Incognito，預計今年第2季將會在特定市場上市

▲HTC發表新款EXODUS 5G Hub網路分享器。（圖／HTC提供）

規格方面，EXODUS 5G Hub搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器，配備Snapdragon X50 5G網路晶片，搭載Android 9.0作業系統，並配置5吋、720P解析度觸控螢幕、RJ-45網路孔、SIM卡插槽，以及micro SD擴充功能，電池則是7660mAh。

目前Exodus 5G Hub計劃分為2.5 GHz(美國斯普林特)和3.5 GHz(澳大利亞)兩個版本，分別支援6GHZ以下頻段的5G網路，以及Wi-Fi 5與60GHz 802.11 ad無線網路連接功能，但並未支援毫米波(mmWave)連接功能。