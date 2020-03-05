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中共黨媒又批「蔡政府說謊」　超認真看「陳時中記者會」詳列時間點

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▲▼因應武漢肺炎疫情,武漢台商撤僑專機返台,預定執行接駁作業的機棚,專機滑行中,武漢包機 。（圖／記者李毓康攝）

▲滯留湖北民眾搭乘包機返台。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情也影響到兩岸關係，中共黨媒《人民日報》近日幾乎天天發文批評蔡政府，5日再度以「民進黨當局的謊言一戳就破」為題發文，質疑蔡政府根本不是真心想讓滯留武漢的台灣民眾返台。值得注意的是，文中提到衛福部長陳時中在記者會的講話內容時，還詳細列出影片日期與講話時間點。

文章內提到，「防疫優先、弱勢優先」這八個字無比正確，道德高尚，但吊詭的是，恰恰是民進黨當局成天掛在嘴上的這八個字讓身在武漢的台胞無法回家，孩子不能上學，大人無法上班，慢性病患者無法如期開藥就醫，「民進黨當局甚至將他們的名字『註記』，航空公司不能賣票給他們，就算有了機票，出入境部門也不放行他們入境回家。」

文章內指出，當下的台灣，假「防疫優先」之名而行的，是政治盤算，武漢2月3日在自己極其困難的情況下，包機將247名台胞送回台灣，然而此舉的人道人情絕不入「台獨」之眼，於是，這架包機就被污名為防疫「破口」。

▼衛福部長、中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

文章內表示，特別是隔天晚上台灣疫情指揮中心宣布其中一人檢驗陽性後，雖然當場證實「沒有肺炎、燒退了、輕症」，但「中國木馬屠城」「故意送病毒上飛機」等謠言趁勢轟炸，造謠者利用模棱兩可、語焉不詳、情緒暗示等話術，將所有武漢台胞說成確診者，稱台灣僅有的1000多床負壓隔離設備承受不了，不僅防疫「破口」，系統醫療也會崩潰，「民進黨支持者竟然還組織醫護人員站出來抗議武漢台胞回台，已完全不顧醫者仁心的臉面。」

文章內提到，「弱勢優先」這個體現人性光輝的詞也被「台獨」潑了一身髒水，不積口德的民進黨「立委」和「名嘴」們造謠武漢包機沒落實「弱勢優先」，「中國硬塞進中國籍」，所以2月5日、6日的包機被民進黨當局擋了下來。

文章內指出，武漢發新聞稿解釋，台商住地分散，第一架包機就近優先，5日、6日會全部送回，這解釋合情合理。更何況，台灣疫情指揮中心指揮官陳時中在2月4日的記者會上說，包機下來的「小孩子很多，天真可愛……也有孕婦和身障者」（記者會影像23分鐘～26分鐘處），陸委會主委陳明通在2月5日的記者會上說「名單一一核對後（包機）起飛的」（記者會影像56分鐘處），但事實擺在那裡，「名嘴」們仍然眼盲耳聾，繼續高分貝造謠，他們口中的「弱勢優先」不僅與人道無關，反而成了欺世惑眾、迫害同胞的武器。

最後，文章強調，如果真心不想讓在鄂台胞回家，但「又做又立」想虛晃一槍，那就請放過「防疫優先、弱勢優先」，別糟蹋了這八個漢字！

編按：實際確認疫情指揮中心直播存擋，文章內所引述陳時中講話內容，應在39分鐘處，因23～26分鐘處陳時中並未發言。

▼文章所指陳時中2月4日出席的記者會，但文章內所引述內容，應在39分鐘處，並非23～26分鐘處。

▼文章所指陳明通2月5日出席的記者會。

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