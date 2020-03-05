2020碧潭水舞光影秀換新裝！　現代科技水幕驚艷新北

▲碧潭水舞光影秀。（圖／新北市政府觀光旅遊局 提供）

記者蔡名翔／綜合報導

2020年碧潭水舞從2月14日啟用以來，人潮不斷，近日氣溫逐漸回升，春暖花開非常適合出遊，碧潭水舞將於3月8日推出2首強檔新節目，吸引春遊人潮，感受碧潭水舞視聽雙饗宴。

全新第二波碧潭水舞光影秀，解構碧潭園區內繽紛裝置藝術及紛飛螢火蟲，以細膩的動畫繪圖技術，大玩碧潭觀光特點，展現栩栩如生的水幕投影，除呼應碧潭特點外，也將帶來更豐富多樣的水舞與水幕完美搭配。碧潭水舞光影秀將自3月8日起新推出「螢火蟲流星雨」和「天鵝戲水」兩種節目，每首曲目演出時間為4分半鐘「螢火蟲流星雨」，營造出夢幻浪漫的奇幻世界，療育音樂結合水之藝術，由月亮緩緩於水幕升起，璀璨流星劃過天際，一閃一閃的螢火蟲紛飛於碧潭幻境中，帶領觀眾與絢爛月光、星光及螢光下共舞「天鵝戲水」則將漫遊於清麗俏皮的流暢樂曲，藉由輕快的水舞躍動傳達碧潭的歡樂氣氛，碧潭愛神邱比特自由飛翔，於春暖花開時傳遞愛的氛圍，優遊碧潭的天鵝船伴隨著歡笑聲，帶給民眾滿滿的溫暖回憶。未來的展演期間將陸續推出更多特色組曲及精彩節目，帶給民眾一次又一次絕無僅有的碧潭聲光盛會。

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增強免疫力戶外活動正夯，來到碧潭欣賞水岸風光，體會在地人文，日常規律且適當的運動量，可增加身體的免疫力，可與家人朋友選擇在空氣流通的戶外活動健走及從事活動，保持良好體力與並增強抵抗力。

碧潭風景區景觀優美，文史豐富，可在碧潭體驗全台唯一的人力擺渡後，再漫步於「和美山自然步道」，沿途欣賞近200種原生種育蝶植物、登上山頂遙望101大樓，在4月份和美山上更有美麗的螢火蟲紛飛，走出和美山步道即可銜接具悠久歷史的「碧潭吊橋」，或是俯瞰小赤壁的奇岩景觀，或騎天鵝船悠閒欣賞「碧潭風景區」的湖光山色；也可租台自行車沿「新店溪自行車道」，欣賞新店溪畔的自然景色外，也可來場暢快淋漓的健身運動，最後在夜幕低垂時，盡情沉浸在碧潭光影水舞夢幻夜景中。

▼碧潭水舞光影秀。（圖／新北市政府觀光旅遊局 提供）