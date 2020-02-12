奇美醫啟動慢性處方箋「藥來速」　省時降低感染風險

記者林悅／台南報導

因應武漢肺炎新型冠狀病毒防疫，奇美醫學中心自2月14日起，提供預約慢性處方箋「藥來速」服務，民眾可13日起開始預約，可省時減少出入醫院次數，並降低感染風險。

▲因應武漢肺炎新型冠狀病毒防疫，奇美醫學中心自2月14日起，提供預約慢性處方箋「藥來速」服務，並執行部分門分流措施，以降低感染風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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奇美醫學中心藥劑部部長蘇慧真表示，長期使用慢性病藥物的民眾，可以不用進入醫院，只要提前利用醫院線上預約系統或來電，進行第2次和第3次慢性處方箋預約領藥，將可以在指定的日期於奇美醫學中心白宮餐廳前「預約慢箋領藥處」進行領藥。線上和APP預約的民眾須注意，當天不可預約慢箋領藥，需至少1天前才可預約；原有的慢性病連續處方箋領藥仍照常運作，目前「藥來速」領藥僅限預約第2、3次慢性病處方箋，請民眾多多利用「藥來速」服務，減少進出醫院可能的感染風險。

此外，關於2月12日奇美醫療體系三院區開始實施刷健保卡進入醫院，為解決刷卡排隊問題，奇美醫學中心因應方案如下：1、奇美醫學中心針對尖峰時間排隊較長的第一醫療大樓門診大廳入口，採取分流措施：分3處插卡檢核旅遊史，每處2至3台電腦刷卡機組。把於第一醫療大樓等待之民眾分流為三處三排（1號門一排、2號門二排）共8台刷卡電腦機組加速檢核。目前都已恢復秩序。

此外，部分民眾係單純前來領取第2、3次「慢性處方箋藥品」不需進入門診，奇美醫學中心2月12日建置「藥來速」專用動線和窗口（14日啟用），將不用看診的第2和第3次慢性處方箋領藥民眾，分流到奇美醫學中心大武街側門入口「白宮餐廳」前「預約慢箋領藥處-藥來速」專用櫃台，即日試行通知領藥民眾預約，週五全面上線實施。

部分門診科別分流到第3醫療大樓（中醫、針灸）和第5醫療大樓（眼科、耳鼻喉科、腎臟科、復健科、家醫科、皮膚科、牙醫部），第3大樓和第5大樓前也都分別有發燒篩檢和刷健保卡檢核作業。.如此措施可把排隊人流分成5條動線，請民眾加利用。奇美醫學中心亦呼籲領取第2、3次「慢性處方箋藥品」領藥民眾儘量多加運用「藥來速」服務，像麥當勞一樣的專用動線和窗口，不需要再排隊。

奇美醫學中心預約慢性處方箋領藥專線服務電話：06-2822577；服務時段：週一至週五上午8時至下午5時，週六上午8時至中午12時，週日和國定假日暫停服務，非服務時間於第一醫療大樓一樓藥局領藥。奇美醫學中心「藥來速」建議領藥路線：經永康橋下→行經大武街→在奇美第五醫療大樓右轉→「預約慢箋領藥處」即在您的右手邊。線上預約慢箋網址：http://www.chimei.org.tw/opdschedule/index.aspx?ihosp=10&lang=CH