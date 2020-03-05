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漢斯格雅贏得「Best of Best 大獎」　完美現代浴室設計世界級認可

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文／時尚家居

（圖／hansgrohe漢斯格雅提供）

hansgrohe 漢斯格雅榮獲頂尖大獎：漢斯格雅集團的頂級品牌，於2020年1月12日，在德國科隆的國際家具大展上脫穎而出，榮獲2020年標誌性產品設計獎（2020 ICONIC AWARDS: Innovative Interior）的「Best of Best 大獎」。全新Rainfinity 淋浴系列在「沐浴和養生」（Bath and Wellness）類別中拔得頭籌，並由hansgrohe 漢斯格雅全球行銷副總裁Olivier Sogno上台領受此項全球最卓越產品設計的殊榮。

評審委員表示：「Rainfinity 別出心裁的設計，可為使用者提供獨一無二的淋浴體驗，且產品能完美呼應所有現代浴室的規劃。在功能性方面則考量到每一個最微小的細節，以確保非凡的淋浴體驗。別具特色的肩部花灑，不僅與置物架一體成型，並使全系列產品的陣容更豐富。」

（圖／hansgrohe漢斯格雅提供）

「獲得至尊獎的殊榮，讓我們深感喜悅和榮幸。評審委員透過頒布此項大獎肯定了我們的創新成就，並認可了我們的設計過程。」hansgrohe 漢斯格雅全球品牌行銷總監Marc André Palm 繼續說：「我們對於榮獲此項大獎深感驕傲，因為hansgrohe 漢斯格雅打造的Rainfinity，已為衛浴產品寫下突破性的新標準，以設計出可確實迎合追求健康和注重設計之品味人士需求的產品。」

（圖／hansgrohe漢斯格雅提供）

hansgrohe 漢斯格雅Rainfinity－擁抱淋浴的全新境界 hansgrohe 漢斯格雅為Rainfinity 淋浴系列開發出全新原型，為熟悉的外觀增添現代感，並結合嶄新的高效率技術，從創新角度滿足使用者的確切需求。頭頂花灑可讓水珠沿著身體曲線滾落，賦予淋浴更強烈的感官體驗，此外，更首度將肩部花灑加入花灑軟管、頭頂和手持花灑系列中。表面質感：室內設計中當前最流行的霧白。

關於標誌性產品設計獎 (ICONIC AWARDS: Innovative Interior)

標誌性產品設計獎之目標在於發掘和榮耀室內設計各領域的傑出成就，參賽對象包括家具產業中的所有企業以及其室內設計領域的夥伴。家具、燈光和固定裝置不再是獨立的物件，而是構成整體設計的元件之一，此作法更衍生出講究細節之景觀化的室內設計概念，營造出極致高雅的氛圍和個性化的呈現。構成整體居住空間的個別元素－從燈光到門把、從餐具到屏風和居家織品－均秉持最謹慎與精心設計的態度。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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