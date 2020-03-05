傳參選立法會　黃之鋒：有認知度不代表要「一頭栽進選舉」

▲香港眾志秘書長黃之鋒。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港立法會選舉9月舉行，港媒近日報導，香港眾志秘書長黃之鋒有意參選，競逐九龍東區的席次。對此，黃之鋒4日下午表示，自己參與政治已有一段時間，大家可能不意外他與選舉扯上關係，但對他來說，擁有認知度並不代表只應一頭栽進選舉政治當中，「未來的日子如何定位，方能承托眾人期望，並有效貢獻民主運動，才是最重要。」

黃之鋒指出，過去數年，即使曾經兩度和團隊被迫離開議會，但他仍嘗試開拓其他戰線，例如持之以恆投入國際連結，以及在囚手足支援工作，「這兩點，我想無關乎有否選舉，抑或自己能否入閘，也希望持續在民主運動裡累積的工作。」

▼黃之鋒曾來台拜會民進黨立法院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



黃之鋒提到，八年間在街頭、監獄、社區、國際戰線歷盡風雨，更覺得關鍵是每個人在沒有選舉的日常，於公共領域選擇有怎樣的政治參與，「所以，未來的日子如何定位，方能承托眾人期望，並有效貢獻民主運動，才是最重要。這是包括我在內每個民主派政治人物不能逃避的命題。」

黃之鋒還說，選舉僅是載體，如何回應「立會過半」及光復議會後的政治議程，更為重要。

黃之鋒強調，去年《香港人權民主法案》通過及區選大勝後，他一直思考前路和沉澱對未來的看法，「這段時間，我希望聆聽大家的想法，對於2020年該準備、部署或投入什麼，非常歡迎大家給意見，一同摸索未來的道路。」

黃之鋒去年曾登記參選香港區議會選舉，但卻遭到DQ（Disqualified，取消資格）。做出裁定的選舉委員會指出，黃之鋒所提倡的「民主自決」或支持港獨等政見，不符合香港特別行政區在《基本法》下的憲制及法律地位，也與國家對香港的基本方針政策相牴觸，更不可能擁護《基本法》，因此不能履行區議會議員的職責。

▼黃之鋒與何韻詩出席美國國會舉辦的聽證會。（達志影像／美聯社）

