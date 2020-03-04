頂新越南油案更審開庭　律師感性告白盼法官公平審判

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頂新越南油案三審判決去年出爐，部分上訴發回更審，台中高分院更一審今(4日)開程序準備庭，被告魏應充、陳茂嘉等人辯護律師除在庭上提出多項未曝光的新證據，證明進口的越南原料油品質外，一名新加入的律師則在庭上有感而發說，自己要接案前曾因負面印象有過掙扎，調查後才發現頂新在其他油品案件其實是被害人，越南油案也沒構成犯罪，懇請法官給予公平審判的機會。

▲高等法院台中分院。(資料照／記者李忠憲攝)

這名辯護律師今天在庭上，一開始就感性指出，他是新加入的辯護律師，當初要接案前曾有過掙扎，因為自己對頂新也有負面印象，但調查後才發現頂新公司在其他油品案件其實是被害人，大統長基混油案中，法院不僅判決頂新製油與員工無罪，也判決大統長基公司等應該賠償頂新製油7725萬餘元。

在強冠餿水油案中，律師說，法院判決強冠公司、葉文祥等應該連帶賠償味全公司1億多元，強冠的上游廠商郭盈志等人也被判決賠償味全公司1億多元確定，但是這些後來才由法院釐清的資訊民眾已不在乎，頂新其實受到很大誤解，就連目前審理中的越南油案，頂新及被告魏應充等人也沒有從事任何犯罪行為。希望法官能調查新證據，給予公平審判。

律師指出，頂新當初從越南進口油品，繳交20%的食用油關稅、也經衛福部抽驗等官方規定程序進口油品，但檢方以越南工商部的函文等事證，認定頂新從大幸福公司進口的油品，不具備人體食用的安全衛生標準。全案一審判決無罪、二審判決魏應充15年、其他被告8到11年不等，去年三審駁回頂新及被告的部分上訴，部分發回。今天針對發回更審的部分進行程序準備庭。

頂新的辯護律師今天主要提出新的公文證據，證明越南當地的家庭養豬戶也受到越南政府嚴格管理。前審判決認定「家庭養豬戶」可能未受管制而有病死豬流入市場的疑慮其實並不存在。另外，律師也提出新取得的胡志明市農業廳函文，證明大幸福公司並不是出口「水產品」的業者，依當地規定本來就不會核發「食品安全條件合格證書」，前審判決因為大幸福公司沒有該證書，而認定大幸福公司的油品不可供人食用，應有誤認。

檢方今天在庭上則未提出新說法，延續上訴書的立場。今日的程序準備庭傍晚5時許結束，法官擇訂庭期續行準備程序。