北韓口罩荒！人民軍爆走私南韓KF94　女兵忙剪標「偽裝國產」運回平壤

▲ 北韓口罩工廠加強趕工。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（COVID-19）蔓延全球，北韓在中國及南韓兩大疫區之間，動員全國上下加強抗疫，口罩工廠也趕工製作。但脫北者經營的媒體《每日北韓》（DailyNK）援引平安北道消息人士說法披露，北韓軍人自中國走私南韓生產的口罩，重新包裝後帶回北韓使用。

《每日北韓》3日報導，隸屬北韓人民武力省的貿易機構「金鳳石英公司」主導走私口罩的工作，1日凌晨在新義州海關完成走私。北韓要求中國供應商提供南韓商品，中國業者便提供南韓生產的KF94抗黃沙口罩。

平壤當局自1月中旬便對與中國、俄羅斯接壤的邊境地區祭出管制，封鎖海關，以封閉政策防止病毒入侵。因此外界認為，若北韓確實透過新義州海關走私口罩，平壤當局應有介入。

消息人士指出，北韓軍人1日自中國業者手中取得口罩，當天晚間便動員附近軍隊的40多名女兵在海關物流倉庫重新包裝，拆除所有南韓商標，裝上北韓的透的塑膠包裝袋，偽裝成北韓產口罩後送到平壤，供軍隊所用。

南韓《中央日報》分析，若走私口罩的報導屬實，代表北韓可能已經有病毒入侵，才會需要防疫效果更好的口罩。但北韓至今主張，境內沒有任何確診病例，僅證實平安北道、平安南道及江原道地區有逾7000人被列為觀察對象，正接受隔離。

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