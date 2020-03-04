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擬推外國人永久居留...陸全網爆「民族自救」抗議！官媒遭瘋狂洗版

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▲▼外國人永居條例網絡抗議。（圖／翻攝自微博）

▲微博流傳的抗議圖片。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

在新冠肺炎有所緩和之際，2月末一則「外國人永久居留管理條例」掀起全網抵制，連官媒「人民日報」微博也遭到洗版，民眾紛紛在各類貼文下表示抗議，更有人怒斥該條例「真的是搞笑至極」。實際上，民眾的不滿主要有2方面，第一是條例本身過於寬鬆，另一點是方案外國人的「特權」和「超國民待遇」。

綜合陸媒報導，大陸司法部2月29日就「外國人永久居留管理條例」徵求意見。徵求意見稿列舉了外國人可以申請中國永久居留資格的幾種情形，比如在經濟、科技、教育、文化、衛生、體育等領域取得國際公認傑出成就的外國人，可以直接申請永久居留資格。

文內還寫道，「因國家經濟社會發展需要引進的外國人，如國家重點發展的行業、區域引進並經主管部門推薦的急需緊缺人才等，可以申請永久居留資格。永久居留外國人可以按照有關規定在中國境內購買自用、自住商品住房，可以按照住房公積金管理有關規定繳存和使用住房公積金。」

▲▼外國人永居條例網絡抗議。（圖／翻攝自微博）

▲官媒人民日報的各類貼文被洗版。（圖／翻攝自微博）

消息傳出後，在社群媒體掀起巨大的不滿聲浪，微博閱讀數更是超過44.8億，這讓制定政策者也始料未及。網友紛紛怒批，「我已經被氣得說不出話了」、「德國民眾現在的生活狀態。就是我們未來的生活狀態」、「真的是搞笑至極，都2020年了，國家的發展還要靠聯姻？中國14億人口，說缺少勞動力，呵呵呵，有這個功夫想想辦法扶貧吧」。

更有人指出，「誰要是支持法案通過，實現外國人的騰籠換鳥，對得起因為計生而死去的胎兒嗎？」、「這件事沒這麼簡單，是某些人拿民族矛盾來掩蓋階級矛盾」。

▼網友評論。（圖／翻攝自微博）

▲▼外國人永居條例網絡抗議。（圖／翻攝自微博）

目前事件仍在持續發酵，不僅「人民日報」微博天天被網友洗版，大陸男性群體也爆發婚姻焦慮。有人表示，「老子還沒廢到要黑人娶我們中國女孩」、「犯我中國女孩者 雖遠必誅」、「拒絕華夏大地被黑人佔領」，但這些言論也引發部分女性群體的不滿，網路上吵翻天。

▼微博流傳的抗議圖片。（圖／翻攝自微博）

▲▼外國人永居條例網絡抗議。（圖／翻攝自微博）

《香港01》指出，「外國人永久居留管理條例」之所以引發大陸民眾不滿，主要體現在2方面。第一，在條例本身，網友普遍認為對外國人的永久居住條件過於寬鬆，多項要求缺少詳盡的解釋，大有漏洞可鑽。其中爭議最大的是第19條，「外國人因其他正當理由需要在中國境內永久居留的，可以申請永久居留資格」。什麼是「正當理由」，條例中沒有給出更明確的範疇。

報導稱，第二，網友反感的不是「外國人」，而是外國人的「特權」和「超國民待遇」。大陸網絡流傳這麼一句話，「一等洋人二等官，三等少民四等漢」，部分人仍然認為中國政府在司法、政治、經濟等方面對外籍人員的讓利、照顧並未停止。

另外，中國司法體制在處理涉外案件，依據中國外交原則「外事無小事」，涉外案件無小案，因此日常生活中，外籍人士獲得警方優待的新聞屢見不鮮。同時，司法機關對涉外案件包括外籍人士犯罪案件時，有有「不會管、不願意管、不敢管」的處理狀態。

具體案件中，法院不敢處理外籍人士，直接損害本國公民的合法權益，例如近年來頻繁出現類似福州市的非洲留學生騎電動車載客被交警攔下，在推搡交警之後被福州交警從輕處分；南京地鐵執法人員「選擇性執法」，只罰中國人不罰外國人；北京大學醫學部錄取漢語水準不達標的菲律賓留學生，獎學金高達40萬元人民幣等案例。因此不少人更擔憂，新的條例給予外國人較大權利，而不要求其履行與中國公民相同的義務。

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