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柯P遭爆為了兩分局整併卡關「擋全國警職調整」　市警局：權限在警政署

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▲▼北市警察局23日公布15名中階幹部職位調整。（圖／記者邱中岳攝）

▲外傳柯文哲不滿文山2分局合併卡關，怒擋全國警職調整，市警局回應了。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市長柯文哲推動北市警局文山一、二轄區整併，但市警局長陳嘉昌卻遭質疑持保留態度，外傳柯文哲在2月初開會甚至怒飆陳嘉昌，但警方則表示，全國警察重要職務人事調整均由警政署負責，與北市長柯文哲以及文山一、二分局整併無關。

北市長柯文哲上任後持續推動北市警分局、派出所整併，除了原本將萬華的康定、桂林合併成龍山派出所外，又在2019年底將武昌、漢中街2個派出所整併成西門町派出所，目前也將協調文山一、二分局進行整併。

但外傳北市警局長陳嘉昌卻持保留態度，讓市長柯文哲相當不滿，2月5日北市警局長陳嘉昌在北市府晨會時提出的資料，竟然是民進黨議員所提供，讓柯大為不滿，認為拿議員壓他，嗆聲不配合全國警界人事。

警界重要警職調整在每年的1月、7月，主要由警政署通盤檢討重要警職人員退休後的遞補調整，北市警局也發出聲明表示，目前北市1名三線二警監退休後未補，應由警政署統一檢討後發布，並解釋與市長柯文哲無關。

北市警局強調，警政署從2019年開始至今，尚未徵詢北市警局有關人事調整的意見，也沒有請北市警局向市長柯文哲請示人事調整方案，認為這樣與事實完全不符合。

且市警局重申，北市警局評估文山區治安、交通以地方民意後，也認為2分局可以合併，且去文向警政署申請，此舉與柯文哲市長立場一致，也期許能儘早完成合併任務。

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