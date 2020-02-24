新冠肺炎疫情若嚴峻...台大：3月學系博覽會將改線上舉辦

▲台大3月學系博覽會可能因疫情移到椰林大道舉行。（圖／記者季相儒攝）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，連帶影響各大學活動，其中，台灣大學每年3月舉辦的杜鵑花節，同時都會展開校內各學系博覽會，台大教務長丁詩同表示，原本都是在室外舉辦，決定移到戶外椰林大道，但若疫情更嚴重，則會以線上方式進行。

因應疫情，丁詩同今下午針對部分學生無法到校上課，說明已提供「非同步遠距教學」與「同步遠距教學」的操作建議。由於台大今年杜鵑花節預計在3月14、15日舉辦，丁詩同說，往年學系博覽會都是室內綜合體育館，因疫情考量室內舉辦風險高，決定移到椰林大道舉辦，屆時希望每學系距離遠一點，讓來參加的學生、家長能安心。

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▲丁詩同強調，中港澳學生就算無法返台上課，也會提供很好的資源。（圖／台灣大學提供）



不過，丁詩同也說，未來2週是否有其他異動還不知道，要看疫情變動更改，一切都還是要依照疫情發展決定，假設疫情又更嚴峻，會變成線上或虛擬舉辦，相關狀況都有跟各系宣傳，請大家先準備好數位資料，萬一真的有改變才不會緊張。

另外，針對中港澳學生，丁詩同表示，大學部港澳生有71位、陸生19位，共90位還沒返台。碩博士中港澳生則有367人。不管以上學生有無回到台灣，學校都會提供很好的教學資源，讓學生學習不停止。

▲▼ 台灣大學遠距教學。（圖／台灣大學提供）



這些學生部分面臨即將畢業問題，丁詩同指出，碩博士班若只剩論文或論文研究，不用在台大環境，都有辦法協助，如只要跟指導老師溝通，專題研究等課程，也都可藉由遠距教學完成。