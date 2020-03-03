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新北市新冠肺炎確診高達9例　侯友宜：即起大型活動一律停辦

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▲▼新北市長侯友宜視察校園防疫演練 。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜 。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導
 
新冠肺炎（COVID-19）持續蔓延，依疾管署統計，目前全台確診41例中，新北市境內高達9例確診病例，新北市長侯友宜3日上午召開第20次防疫會議，指示市府各局處及各區公所即起停止舉辦所有大型活動。

侯友宜指示新北市政府各局處，從今日起停辦所有大型活動並勸阻民間團體，尤其是宮廟，暫停大型活動，避免群聚感染風險；針對各項招商行銷活動也鼓勵改為線上視訊，最大程度保持經濟活絡，並與產業界密切溝通聯繫，了解各產業因應疫情的狀況。
 
此外，針對新北市355間長照安養機構，侯友宜強調，養護機構為長輩群聚最脆弱的場所，將立定標準以最嚴格措施管控，進入機構內最基本的量體溫、戴口罩、確認旅遊史、職業史、接觸史及群聚史等措施一定要落實，照護人員的自我健康管理也不容疏忽。

他表示，尤其是安養、長照、護理之家以分艙分流、分房分區的方式，以避免群聚感，並籲請家屬用視訊到方是探望，規定探病訪視時段及陪病人數，以利降低感染風險。

侯友宜說，新北市目前正在籌備大規模演練計畫，模擬疫情最嚴峻的狀況操演，包括指定應變醫院新北市聯合醫院的清空計畫、17家專責急救醫院的相互支援與掌握、輕重症病患分流及臨時醫療收治中心等，實兵演練社區感染後大規模疫情爆發的情形，規劃演練專業標準的處置流程。

他也指示經發局，除整備口罩、酒精及額溫槍等防疫物資外，更要密切掌握民生物資的波動，維持價格穩定。

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