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共軍若發動對台登陸戰　澎湖「海鋒大隊」可用陸基雄二反制

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▲▼ 雄風二型反艦飛彈,雄風二型,雄風二型導彈。（圖／翻攝自中科院）

▲雄二飛彈。（圖／翻攝自國家中山科學研究院網站）

記者任以芳／綜合報導

近年兩岸緊張，共機頻頻繞台，根據最新一期「國防趨勢月報」研究指出，在台海防衛構想中，澎湖的戰略角色在台澎防衛作戰規劃中是不可切割的，假設共軍要對台採取登陸戰，勢必經過台灣海峽，駐守在澎湖的「海鋒大隊」可使用陸基型雄風二型反艦飛彈摧毀共軍，如果一旦失守，將會弱化台灣西部的防守部署，讓「我軍可能將面臨無險可守的困境」。

▲▼海軍海鋒大隊隊徽。（圖／國防部）

▲海軍海鋒大隊隊徽，24小時監控共軍動向的「拳頭部隊」。（圖／國防部）

台灣澎湖前線藏有一支最神秘的「海鋒大隊」，24小時監控共軍動向的「拳頭部隊」，其配備的陸基型雄風二型與三型反艦飛彈，對中共船艦威脅很大。先前有國防部官員透露，「電腦兵推中，證實機動化的陸基型雄風飛彈，對共軍來犯船隻艦隊造成非常大的威脅性。」符合國軍「濱海決勝」的目標，2018年起，國防部決定擴編海鋒大隊，把現行的固定陣地改成機動發射車。

根據國防部智庫、國防安全研究院最新一期「國防趨勢月報」的文章透露，「共軍如果要對台採取登陸戰，勢必經過台灣海峽，在重層嚇阻的戰略，如果共軍對台採取飛彈攻擊，澎湖對台海的防衛作用並不大，駐守在澎湖的海鋒大隊可以陸基型雄風二型反艦飛彈，摧毀來襲共軍。」

▲▼國家中山科學研究院2日在龍園研究園區向媒體展示天 弓三型與雄風三型飛彈等國防科技及軍民通用技術發展能量與成果，也首度公開弓山與雄三飛彈的試射畫面。(圖／中科院提供)

▲國家中山科學研究院首度公開雄三飛彈的試射畫面。(圖／中科院提供)

澎湖作戰關鍵位置，西嶼雷達站是海峽中線最重要的雷達站，負責整個台灣西南部海域的監測，可偵測範圍高達 300 公里以上，涵蓋大部分台灣海峽與部分中國東南沿岸，對於共軍可能的軍機艦活動都能「事先掌握」。另外，文章內容也指出，海軍若將基隆級軍艦（原紀德級軍艦）派駐在澎湖附近海域，該艦配備有標準二型（SM-2MR）長程防空飛彈系統，則足以擔負起共軍發動飛彈威脅台灣時的反飛彈系統，增加台灣本島的防禦時間與戰力保存。

未來我國新式潛艦成軍後，潛艦部署在台灣本島南北方的台灣海峽附近海域，不但可以強化澎湖在台海防衛作戰的制海權，還可牽制解放軍海軍跨越第一島鏈 的行動。澎湖軍力的提升，可以在「擊截敵軍」與「反登陸作戰」方面發揮一定戰略效果

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