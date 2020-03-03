美股史上最大反彈！道瓊狂飆1293點　3大指數漲幅衝破4％

▲美股周一揚眉吐氣。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美股四大指數周一（2日）終於結束連日重挫，一路狂飆，儘管現在全球仍被快速蔓延壟罩的新冠肺炎影響，但許多人紛紛抓住機會逢低買進。股民爆量買單的結果讓買氣蒸騰，身受美國年輕人喜愛的股票交易軟體「Robinhood」還因此當機。

道瓊指數終場上漲1293.96點，或5.09％，收在26703.32點；那斯達克指數上漲384.8點，或4.49％，收在8,952.17點；標普500上漲136.01點，或4.6％，收在3,090.23點。

上週美股4天內創下2次單日最大跌幅，道瓊一口氣跌破千點，反映市場對新冠肺炎全面影響的恐慌，美國總統川普更為此趕緊出面滅火，表示政府已經掌控疫情，他還把矛頭指向民主黨和自由派媒體散播恐慌。股市出現猛力下跌，上週華爾街也祭出速度最快的一次修正，聯準會主席鮑爾釋出利率前瞻，Fed降息機會大，吸引買氣。

美股本周大反彈，道瓊2日早盤直接上飆500點，終場飆破千點。全球擁有1000萬用戶的股票交易軟體「Robinhood」，因負荷不了大量進單操作，迅速當機癱瘓，官方立刻推文滅火，為系統當機影響交易平台的所有功能道歉，並承諾盡快修復。