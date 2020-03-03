運-20艙門打開不能當樓梯！　設計原因曝光：滿足「三門四路」跳傘戰法

▲解放軍從運-20上搭梯子跳下來，引發網友的討論。（圖／翻攝自《新華社》）



記者林彥臣／綜合報導

解放軍為了馳援武漢新冠肺炎（COVID-19）疫情，派遣運-20運輸機運送物資，相關的影片拍到，人員在下機時，開了側艙門之後，須先由一個人跳下去飛機，然後再從機上接一條梯子架好，讓其他人員下來，有別於美軍等國家的運輸機，可以艙門打開直接當樓梯走下來，但是有網友曝光了運-20這項設計原因，是為了可以發動「三門四路」跳傘戰法。

在臉書軍武社團《中華軍武論壇》有網友解釋指出，運-20是參考蘇俄的「伊留申-76」所設計，可以載運一個滿編的傘兵連，為了要讓機上100多個傘兵能夠盡快完成空降，就設計了三道門，也就是兩道側艙門與一道尾門，加速消化空降傘兵，其中尾門比較寬敞可以讓人員排成兩路跳傘，也就是所謂的「三門四路」跳傘戰法。

但是因為在側艙門跳傘的人員相當危險，氣流可能會把人員吹到後機身，甚至發動機前的危险區域内，所以為了解決氣流的問題，艙門的設計是朝外、朝前開，利用艙門擋住氣流，幫跳傘人員製造一個安全的跳傘區域，甚至三門四路還可以完成人員與戰車一起空降的戰法，達成不同的戰術目的。

▲美軍C-17運輸機，艙門打開可以當樓梯使用。（圖／翻攝自United States Air Force粉絲專頁）



然而艙門向前開最大的缺點，就是無法像美軍等西方國家的運輸機一樣，把艙門向下開當作樓梯使用，美軍之所以不使用「三門四路」跳傘戰法，原因在於他們不把空降作戰當作是主要的作戰模式，而是採用「空戰致勝論」，也就是在空戰取得優勢之後，直接機降快速奪取一個機場，或是在野外建立一個臨時機場，但是這樣的戰法對於投送能力與搶占地形的能力，都比傘降更高。

網友強調，運輸機的設計，只是軍事體系需求的不同，而且艙門高度離地也只有1公尺，從軍的人員幾乎都是青年人，所以這個高度上跳下來，不太會有安全上的疑慮。

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