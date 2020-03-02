非常時期保護同事！員工感冒「他豪給3天有薪假」：人是互相的　網灌爆讚翻

▲兒童發展專家王宏哲。（圖／記者周宸亘攝）

記者張嘉晏／綜合報導

日前通過的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，明訂受雇者若依規需居家檢疫、隔離，且歸責於雇主，公司必須發放薪水。兒童發展專家王宏哲今（2日）也在臉書發文，原來員工雖然並不是隔離，僅是感冒，但非常時期為了保護全體同仁，他便選擇放對方3天有薪假以表關懷。貼文一出，網友們紛紛留言讚爆。

王宏哲今日在臉書貼出和同仁的對話，原來對方最近感冒了，醫生也先當流感處理，但若兩日後病情沒有穩定，就要到大醫院做快篩。

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王宏哲了解後，便暖心告訴對方「感冒就回家去休息」，盡量少接觸人群，部門的工作用線上交代好即可；更重要的是，在這個非常時期，公司也會給有薪假，讓員工放心好養病。

▲王宏哲給員工3天有薪假養病。（圖／翻攝自Facebook／王宏哲教養、育兒寶典）

王宏哲認為，沒有人願意生病，為了保護員工及其他同事，應該讓病人好好放假同時也呼籲大家不要歧視生病的人，「人是互相的，這至少是我能做到的關心。」

貼文一出，粉絲們紛紛大讚王宏哲體貼，「有薪！有心！眼淚都要流下來了」、「真是好棒的老闆」、「佛系老闆」、「老師對大小朋友都好好」、「好老闆代表」、「友善的職場」、「老闆超讚，員工要好好珍惜」。

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