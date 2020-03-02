護士「握緊手呼喚」79歲患者爺爺：再堅持堅持，就快好了！

▲護士握手呼喚79歲新冠患者。（圖／翻攝自新京報，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，武漢協和醫院一位79歲的新冠肺炎患者在接受插管治療後，一直處於昏迷狀態。北京援助武漢醫療隊的護士藺珊試圖透過握手、喊話等方式喚醒老人的意識，希望他能夠逐漸恢復自主呼吸，畫面令人動容。

據《南方都市報》報導，藺珊一直在爺爺耳邊呼喊著，「爺爺，握握手，使勁握手，練一練阿，別著急阿，再堅持堅持，快好了！」

藺珊表示，「我問爺爺聽得見我說話嗎，接著不斷地問他點問題，其實他有一點想點頭的那個意識，然後又試了試讓他抓抓我的手，我也抓了抓他的手，我能感覺到他有點回應，稍微地想抓我的手，雖然力量沒有那麼大。」

藺珊說，那名爺爺是十二層開的重症區的第一個插管病人，一直到現在時間蠻長的了，現在各方面呼吸機的條件都在減低，就是希望爺爺自己能醒一醒，就試著叫了叫他之後，他能睜眼睛。

藺珊還說，在日常護理的時候，要間斷地給那名爺爺一些外界的聲音或者感覺的刺激，可以讓他盡快地在神智上清醒正常，這樣自主呼吸才能恢復，可以慢慢走向拔管的過程。

網友得知後也紛紛留言表示，「爺爺一定要熬過來！天使的聲音」、「希望爺爺身體健康，會好的」、「好孩子，謝謝你」、「爺爺加油！大夫必勝！」、「希望這位素未蒙面的爺爺早日康復」。