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軍事戰略地位已超越金馬　國防院：澎湖淪陷將面臨無險可守

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國軍「漢光33號」演習實兵演練,M60A3戰車砲射擊（圖／記者季相儒攝）

▲漢光33號演習實兵演練M60A3戰車砲射擊。（圖／本報資料照）

圖／中央社台北1日電

針對澎湖的台海軍事戰略角色，國防安全研究院指出，澎湖戰略地位已超越金門、馬祖，更是反制共軍登陸台灣本島重要屏障，且擁有偵測範圍達300公里以上雷達站，一旦失守，將弱化台灣西部防守，面臨無險可守的困境。

國防部智庫、國防安全研究院日前發布最新一期「國防趨勢月報」，針對澎湖在台海防衛作戰的軍事戰略角色，國防院表示，澎湖由約90個大小島嶼組成；其中約半數島嶼無人居住、16個島嶼有軍隊駐守。由於地緣戰略位置極佳， 自古以來便是兩岸之間及往來台灣海峽船隻中繼站，是兵家必爭之地。

國防院說，從國際政治角度來看，澎湖戰略地位是第一島鏈防衛最前線，近代歷史共發生過四次戰役，分別是西元1622年「荷蘭攻澎」、1683年「施琅征澎」、1883年「中法戰爭」、 1894年「中日甲午戰爭」，當年荷蘭東印度公司、 鄭成功、施琅武力進攻台灣，均選擇以澎湖為戰略跳板。

國防院指出，如果共軍對台採取飛彈攻擊，澎湖對台海防衛作用並不大；但共軍若對台採取登陸戰，勢必經過台灣海峽，在「重層嚇阻」戰略指導下，駐守在澎湖的海鋒大隊將可以陸基型雄風二型反艦飛彈摧毀來襲共軍。

另外，目前澎湖西嶼雷達站是海峽中線最重要的雷達站，負責台灣西南部海域的監測，可偵測範圍高達300公里以上（涵蓋大部分台灣海峽與部分中國東南沿岸），對於共軍可能的軍機艦活動都能事先掌握。

國防院說，海軍若將基隆級軍艦派駐在澎湖附近海域，因該艦配備標準二型（SM-2MR）長程防空飛彈系統，足以擔負共軍發動飛彈威脅台灣時的反飛彈系統，以增加台灣本島防禦時間與戰力保存，未來新式潛艦成軍後，若部署在台灣本島南北方的台灣海峽附近海域，不僅可強化澎湖在台海防衛作戰的制海權，更可牽制共軍海軍跨越第一島鏈的行動。

國防院表示，國軍目前在澎湖駐紮的軍隊是所有外島中戰力最強，澎湖在軍事戰略地位上的關鍵性早已超越金門、馬祖，不僅是國軍外島防禦戰略中最為重要的一環，更是反制共軍登陸保衛台灣本島至關重要一道屏障。

國防院表示，在戰略上，一旦澎湖失守將會弱化台灣西部地區防守部署，國軍可能將面臨無險可守的困境，這也如同清代末任台灣巡撫唐景崧所言「夫爭台灣者，必爭澎湖， 蓋以澎湖可泊兵船，以為根據。若我不能保澎湖，則台灣陷於孤立， 其勢難守」。

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