「鑽石公主號」返台旅客1人確診　嚴密隔離中！

記者趙于婷／台北報導
中央流行疫情指揮中心今（1）日再公布1例新冠肺炎確診病例（第40例），目前嚴密隔離中。個案為北部70多歲女性；個案為先前鑽石公主號經日方檢驗陽性後住院者，26日返台直接安排入住負壓隔離病房採檢，於今日確診。
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者黃國霖攝）
指揮中心說明，個案於1月20日自日本參加鑽石公主號旅遊，2月4日抵達日本後持續留置船上，15日檢驗陽性（當時無呼吸道症狀），隔日安排住院隔離；25日經2次採檢陰性，於26日搭機返台。
▲3月1日新增1確診，全台總確診數達到40例。（圖／翻攝疾管署網站）
個案返台搭機時，全程配戴口罩，座位前後2排皆無安排其他旅客；抵台後，亦由專人協助完成入境檢疫作業程序，由救護車載送醫院進行隔離採檢；經3次採檢，於今日確診。
▲鑽石公主號返台旅客1人確診，正嚴密隔離檢疫中。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）
而返台至今，該個案的接觸者，包含入境檢疫、醫院相關醫護人員等，皆有完善防護裝備，無須採檢。指揮中心表示，與個案同遊的丈夫在2月7日經日方檢驗為陰性，目前仍在日本飯店進行隔離中。
▲3月1日12時前全台累積確診數及國際確診數。（圖／翻攝疾管署網站）