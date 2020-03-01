「鑽石公主號」返台旅客1人確診　嚴密隔離中！

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布一名鑽石公主號返台旅客確診，值得注意的是，該患者在日本確診治療後，二採陰性出院，但返台三次採檢又發現陽性。對此，專家指出，台灣個案也有類似狀況，這可能跟「採檢部位範圍太小、採檢試紙是否黏到病毒、後期病毒量越少」有關，而台灣為求保險，目前都是三採陰性才確定可解除隔離。