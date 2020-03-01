醫師轟「口罩變薄」價格又貴！指揮中心解釋：醫用口罩有2種

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，知名獸醫師戴更基日前不滿直指，口罩現在1盒50個，價錢要250元，但「質量更薄更差，價格更高」，引發各界討論。中央流行疫情指揮中心今（1日）表示，醫用口罩有2種，一種是醫用口罩，一種叫做外科手術口罩，但因外科口罩目前產能相較醫用口罩較不足。

▲醫護人員穿好全身裝備戴口罩為患者量體溫。（圖／記者李宜秦攝）



請繼續往下閱讀...

戴更基在粉專「動物行為治療師戴更基醫生」貼文怒批，以前1盒50個口罩進價是75元，現在一樣也是50個，價錢卻是250元，「質量更薄更差，價格更高。」中央流行疫情指揮中心醫療整備官羅一鈞指出，過去一個月的醫用口罩徵用期間，陸續針對醫療院所需要的口罩逐漸提升，在這一週把醫院的口罩儲備量提升到30天，防護跟N95的口罩也補足到85天，這就是長期抗戰的部分。

羅一鈞接著提，有醫護人員反映最近拿到的口罩變薄，但有2種醫用口罩，一種是醫用口罩，一種是外科手術口罩，外科手術口罩因為要通過預防血液供過的檢測，從月初每天徵用30萬片，已經到現在增加到每天60萬片，配發給每個醫院的量已經逐漸增加。從這週開始也補了88萬片，也全不是外科手術口罩，從這週開始會提供一半補充的量都是外科手術口罩。預期在3月中每天產能達到1天1000萬片的時候，外科手術口罩達到1天30萬片的時候，就能讓醫療院所都能更充裕的來使用這些口罩。